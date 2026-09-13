Avellino-Palermo, Inzaghi: «Risultato giusto. Dopo il gol abbiamo reagito bene»

Il pareggio contro l’Avellino lascia il Palermo con qualche rimpianto, ma anche con la consapevolezza di aver disputato una gara positiva. Al termine della partita, il tecnico rosanero Inzaghi ha analizzato in conferenza stampa l’andamento del match, soffermandosi soprattutto sulle occasioni create e sulla reazione della squadra dopo il gol degli irpini.

«Nel primo tempo abbiamo rischiato poco. Mi sembrava dovessimo essere un po’ più veloci – ha spiegato Inzaghi –. Avevamo il possesso in mano e arrivavamo tante volte, però è chiaro che l’Avellino stava molto compatto davanti all’area e non era facile trovare spazio».





Il tecnico ha poi sottolineato la reazione del Palermo dopo lo svantaggio. La squadra, infatti, è riuscita a trovare il pareggio e successivamente ha costruito altre occasioni per completare la rimonta. «Non siamo stati velocissimi, poi la squadra è stata molto brava dopo aver preso gol, perché ha pareggiato e poi ha costruito. Come ho detto prima, quel contropiede gridava vendetta perché eravamo quattro contro uno. Dovevamo fare gol».

Inzaghi, tuttavia, riconosce anche i rischi corsi nel finale e accetta il verdetto del campo: «Poi alla fine, come hai detto bene, abbiamo anche rischiato, per cui accettiamo il risultato del campo».

Un pareggio che, secondo l’allenatore del Palermo, rispecchia complessivamente quanto visto sul terreno di gioco: «Penso sia un risultato giusto, è stata una bella partita, la gente si è divertita».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno. L’obiettivo è dare continuità al percorso della squadra: «Noi continuiamo, diamo continuità ai risultati e adesso pensiamo al Padova».