Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, Nesta rosica: «Per noi sono due punti persi». Inzaghi: «Pareggio giusto»”

Amici fuori dal campo, avversari per novanta minuti. Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi si sono abbracciati prima di Avellino-Palermo, si sono scambiati occhiate e qualche frecciatina durante la partita e si sono ritrovati anche nel post gara. Come racconta il Corriere dello Sport, il pareggio per 1-1 lascia però sensazioni differenti ai due allenatori: Nesta avrebbe voluto l’intera posta, mentre Inzaghi considera giusto il risultato.

Il siparietto più divertente arriva proprio in sala stampa. Inzaghi passa a salutare l’ex compagno mentre Nesta sta parlando con i giornalisti. Quando al tecnico dell’Avellino viene riferito che l’allenatore rosanero aveva definito giusto il pareggio, la replica arriva immediatamente: «Ma và, che dici! Per noi sono due punti persi! Sappiate che un allenatore non dirà mai che non avrebbe meritato».





Nesta: «Stasera rosico»

Il rammarico dell’allenatore biancoverde è legato soprattutto alle opportunità costruite nel finale, quando l’Avellino è andato vicino al 2-1. Come riporta il Corriere dello Sport, Nesta non nasconde la delusione per la vittoria sfumata: «Avremmo meritato di vincere, magari domani il punto me lo prenderò con piacere. Ma stasera rosico: se avesse segnato Biasci sarei saltato in campo».

Il tecnico è comunque soddisfatto della crescita della propria squadra: «Il rammarico c’è, però bisogna giocare sempre, poi magari prendi il gol, ma è giusto così. Sono felicissimo del lavoro che stiamo facendo e se ci sono difficoltà, le risolviamo. Ora guardiamo alla gara contro l’Ascoli: sarà complicata».

Nesta si è soffermato anche su Cheddira, autore del momentaneo vantaggio irpino: «Contento per il suo primo gol, lo avrei fatto entrare a fine primo tempo ma l’infortunio a Cancellotti mi ha impedito di fare prima qualcosa».

Cancellotti è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al polpaccio sinistro.

Inzaghi: «Bravi a reagire dopo il gol»

Di tenore differente l’analisi di Filippo Inzaghi. Il tecnico del Palermo accetta il punto conquistato al Partenio e guarda soprattutto alla reazione della squadra dopo essere passata in svantaggio.

«È giusto. Dopo il gol siamo stati bravi a reagire. Abbiamo avuto entrambe occasioni. Sono soddisfatto della prova. Potevamo anche vincerla ma dovevamo essere più veloci».

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi non è rimasto sorpreso dalla prestazione dell’Avellino: «Mi aspettavo questa squadra: non si vince a Modena a caso. Eravamo pronti a giocare una gara dura, sapevamo che c’era da battagliare. Il risultato riflette questo».

Nesta-Inzaghi, l’amicizia resta

Terminata la battaglia sul campo, è tornato immediatamente il rapporto che lega i due ex compagni di Milan e Nazionale. Inzaghi lo ribadisce: «È sempre un piacere incontrare Alessandro, ognuno tifa per l’altro. Ma non quando siamo avversari».

Il bilancio degli scontri diretti continua a sorridere al tecnico del Palermo. Come ricorda il Corriere dello Sport, Inzaghi resta imbattuto contro Nesta da allenatore: quattro confronti, tre vittorie e un pareggio.

Questa volta, però, è stato l’Avellino ad andare più vicino a spezzare la serie. Nesta esce dal Partenio con il rammarico per due punti che considera persi, mentre Inzaghi porta a Palermo un pareggio che consente ai rosanero di proseguire il proprio cammino senza sconfitte.