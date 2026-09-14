Il Mattino: “Padova, oggi la ripresa verso Palermo. Varas può recuperare, attesa per la prevendita”

Il Padova comincia a preparare la trasferta del Renzo Barbera. Come riporta Il Mattino di Padova, la formazione biancoscudata riprenderà questo pomeriggio gli allenamenti in vista della prossima sfida contro il Palermo, in programma sabato alle 15.

Sul fronte dell’infermeria restano indisponibili Zanimacchia e Artistico. Indicazioni più positive arrivano invece per Varas, che dovrebbe recuperare dopo essere stato costretto a lasciare il campo sabato a causa dei crampi.





Secondo quanto riferisce Il Mattino di Padova, le sue condizioni saranno dunque monitorate durante la settimana, con la prospettiva di averlo nuovamente a disposizione per l’appuntamento in Sicilia.

Attesa per la prevendita

Cresce intanto l’attesa anche tra i sostenitori biancoscudati. Il Mattino di Padova sottolinea come ci sia particolare interesse per l’apertura della prevendita relativa al settore ospiti del Barbera.

La trasferta avrà anche un significato particolare sugli spalti, considerando il gemellaggio tra le tifoserie di Palermo e Padova. Ulteriori novità sulla vendita dei biglietti sono attese per domani.

Per il Padova comincia così la settimana che porterà alla sfida del Barbera. Come evidenzia Il Mattino di Padova, la ripresa degli allenamenti servirà anche a verificare il recupero di Varas, mentre Zanimacchia e Artistico restano al momento fuori.