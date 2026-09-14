Tuttosport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin salva i rosanero, male Gyasi. Johnsen cambia la gara”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (9)

Il pareggio per 1-1 del Partenio passa anche attraverso le prestazioni dei singoli. Nelle pagelle di Tuttosport il migliore del Palermo è Fortin, premiato con 7. Bene anche Barba, Augello, Antonio Palumbo e Vavassori, mentre Gyasi riceve il voto più basso: 5.

Le pagelle dell’Avellino


Martinelli 6,5
Venturi 6,5
Izzo 7
Enrici 6,5
Cancellotti ng
Missori 6
Di Maggio 6
Sounas ng
M. Palumbo 6
Besaggio 6
Moruzzi 6
Sala ng
Russo 6,5
Biasci ng
Pandolfi 6
Cheddira 6,5
Nesta 6,5

Per Tuttosport il migliore dell’Avellino è Izzo, unico biancoverde a raggiungere il 7. Martinelli, Venturi, Enrici, Russo e Cheddira ottengono 6,5.

Le pagelle del Palermo

Fortin 7
Cassandro 6
Bani 6
Barba 6,5
Augello 6,5
Segre 5,5
Estevez 6
Ranocchia 5,5
Gomes 6
Gyasi 5
Johnsen 6,5
A. Palumbo 6,5
Vavassori 6,5
Pohjanpalo 5,5
Gabrielloni 6
Inzaghi 6

Il 7 di Fortin rappresenta il voto più alto del Palermo nelle pagelle di Tuttosport. Alle sue spalle ci sono Barba, Augello, Antonio Palumbo, Vavassori e Johnsen, tutti valutati 6,5.

Le insufficienze riguardano Segre e Ranocchia, entrambi da 5,5, e Pohjanpalo, anche lui fermo a 5,5. Il giudizio più severo è invece per Gyasi, voto 5.

Nel complesso, Tuttosport premia soprattutto Fortin, determinante per permettere alla formazione di Inzaghi di uscire imbattuta dal Partenio. Johnsen, entrato nella ripresa, riceve 6,5 dopo aver realizzato il gol che ha riportato il Palermo in parità.

Altre notizie

avellino palermo 1-1 (24)

Tuttosport: “L’Avellino è bello. Palermo frenato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (19)

Gazzetta dello Sport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin e Johnsen da 7, bocciati Barba e Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (27)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Fortin evita il primo ko. Johnsen riprende l’Avellino e salva il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (32)

Giornale di Sicilia: “Fortin è… Superman, Pohja ancora assist-man. Johnsen entra e rimette tutto a posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (25)

Giornale di Sicilia: “Johnsen risolve i problemi, il Palermo acciuffa l’Avellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Corriere dello Sport, Calzone: «Palermo, il destino è lottare: questa Serie B non fa sconti a nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (43)

Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, Nesta rosica: «Per noi sono due punti persi». Inzaghi: «Pareggio giusto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (22)

Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin e Johnsen i migliori, male Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (20)

Corriere dello Sport: “Palermo, reazione a catena”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
Avellino-Palermo 1

Serie B, Avellino-Palermo 1-1: gli Highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
barba

Avellino-Palermo, Barba: «Un punto che ci dà consapevolezza. Ora testa al Padova»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
inz

Avellino-Palermo, Inzaghi: «Abbiamo dato continuità ai risultati. Johnsen? Deve fare più di dieci gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026

Ultimissime

avellino palermo 1-1 (9)

Tuttosport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin salva i rosanero, male Gyasi. Johnsen cambia la gara”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (24)

Tuttosport: “L’Avellino è bello. Palermo frenato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
Succede il finimondo

Gazzetta dello Sport: “Maldini, incidente nella notte: positivo all’alcoltest e al pre-test per droghe”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (19)

Gazzetta dello Sport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin e Johnsen da 7, bocciati Barba e Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (27)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, Fortin evita il primo ko. Johnsen riprende l’Avellino e salva il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026