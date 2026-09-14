Tuttosport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin salva i rosanero, male Gyasi. Johnsen cambia la gara”

Il pareggio per 1-1 del Partenio passa anche attraverso le prestazioni dei singoli. Nelle pagelle di Tuttosport il migliore del Palermo è Fortin, premiato con 7. Bene anche Barba, Augello, Antonio Palumbo e Vavassori, mentre Gyasi riceve il voto più basso: 5.

Le pagelle dell’Avellino





Martinelli 6,5

Venturi 6,5

Izzo 7

Enrici 6,5

Cancellotti ng

Missori 6

Di Maggio 6

Sounas ng

M. Palumbo 6

Besaggio 6

Moruzzi 6

Sala ng

Russo 6,5

Biasci ng

Pandolfi 6

Cheddira 6,5

Nesta 6,5

Per Tuttosport il migliore dell’Avellino è Izzo, unico biancoverde a raggiungere il 7. Martinelli, Venturi, Enrici, Russo e Cheddira ottengono 6,5.

Le pagelle del Palermo

Fortin 7

Cassandro 6

Bani 6

Barba 6,5

Augello 6,5

Segre 5,5

Estevez 6

Ranocchia 5,5

Gomes 6

Gyasi 5

Johnsen 6,5

A. Palumbo 6,5

Vavassori 6,5

Pohjanpalo 5,5

Gabrielloni 6

Inzaghi 6

Il 7 di Fortin rappresenta il voto più alto del Palermo nelle pagelle di Tuttosport. Alle sue spalle ci sono Barba, Augello, Antonio Palumbo, Vavassori e Johnsen, tutti valutati 6,5.

Le insufficienze riguardano Segre e Ranocchia, entrambi da 5,5, e Pohjanpalo, anche lui fermo a 5,5. Il giudizio più severo è invece per Gyasi, voto 5.

Nel complesso, Tuttosport premia soprattutto Fortin, determinante per permettere alla formazione di Inzaghi di uscire imbattuta dal Partenio. Johnsen, entrato nella ripresa, riceve 6,5 dopo aver realizzato il gol che ha riportato il Palermo in parità.