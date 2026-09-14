Giornale di Sicilia: “Fortin è… Superman, Pohja ancora assist-man. Johnsen entra e rimette tutto a posto”

Il Palermo pareggia 1-1 sul campo dell’Avellino e nelle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia la copertina è soprattutto per Fortin. Il giovane portiere, chiamato in causa dall’infortunio di Perin, ottiene 7,5, voto più alto tra i rosanero. Bene anche Augello e Johnsen, entrambi da 7, mentre Gyasi è il peggiore con 5.

Le pagelle del Palermo





Fortin 7,5 – Senza il forfait di Perin sarebbe rimasto in panchina, invece sfrutta l’occasione e diventa decisivo. Prima interviene sul colpo di testa di Pandolfi, poi nel finale salva il risultato tre volte tra Cheddira e Biasci. Nessuna responsabilità sul gol.

Cassandro 6,5 – Nel primo tempo rimane maggiormente concentrato sulla fase difensiva, anche per lo scarso collegamento con Gyasi. Cambia passo quando Vavassori si sposta sulla sua corsia, trovando maggiore coraggio anche in avanti.

Pierozzi sv – Pochi minuti nel finale.

Bani 5,5 – La sua partita cambia nell’azione del vantaggio dell’Avellino. Viene messo in difficoltà da Russo e commette due errori nella stessa situazione. Rischia ancora nel finale su Biasci.

Barba 6,5 – Buona la prima presenza da titolare in campionato. Preferito a Ceccaroni, gioca con sicurezza e pulizia nella gestione del pallone.

Augello 7 – Prestazione di grande spinta sulla fascia sinistra. Attacca continuamente gli spazi, punta l’avversario e mette palloni interessanti in mezzo. È una delle principali fonti di gioco del Palermo.

Segre 6 – Parte con il consueto lavoro di pressione alta e inserimento negli spazi, poi perde progressivamente lucidità. Esce poco prima del vantaggio di Cheddira.

Estevez 6 – Entra e garantisce maggiore fisicità e freschezza al centrocampo.

Ranocchia 6 – Prova a prendere in mano la costruzione chiedendo continuamente il pallone. Offre anche il proprio contributo difensivo, ma alla distanza cala e non riesce a cambiare il ritmo della partita.

Gomes sv – Primi minuti in campionato, senza voto.

Gyasi 5 – È la prestazione più negativa secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia. Alla prima da titolare non riesce a incidere: pochi uno contro uno, nessuna vera situazione pericolosa e un contributo offensivo insufficiente. La sostituzione diventa inevitabile.

Johnsen 7 – Entra e cambia immediatamente la partita. Dialoga con Pohjanpalo e firma con un gran destro il gol dell’1-1. Terza rete in quattro partite.

Antonio Palumbo 6 – Dopo i 45 minuti contro la Sampdoria arriva la prima da titolare. Fa da collegamento tra centrocampo e trequarti, corre molto e nel finale ha anche una buona occasione, senza però trovare la porta con il sinistro.

Vavassori 6 – Parte a sinistra e termina a destra. È vivace e propositivo, anche se non sempre preciso. Nei primi minuti ha subito una buona opportunità, ma la conclusione è troppo centrale.

Pohjanpalo 6 – Festeggia il compleanno senza trovare il gol, ma serve il suo secondo assist in campionato. Riceve pochi palloni realmente giocabili dentro l’area e lavora soprattutto per la squadra.

Gabrielloni sv – Entra nel finale e prova a portare maggiore vivacità. In un contropiede quattro contro due, però, la scelta non è quella migliore.

Inzaghi 6: la scelta Gyasi non convince

Per Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Inzaghi conferma nei fatti la propria convinzione di avere 21 titolari, cambiando diversi elementi anche per necessità. La scelta maggiormente discutibile è però quella di Gyasi al posto di Johnsen, poi corretta nella ripresa con l’ingresso del norvegese.

Il Palermo continua inoltre ad avere un limite nella velocità della manovra: per riuscire a dominare le partite servirà aumentare il ritmo.

Doveri 6,5

Buona anche la direzione dell’arbitro Doveri, valutato 6,5. La gara scorre senza particolari tensioni e il direttore di gara interviene quando Izzo prova ad accendere un confronto con la panchina aggiuntiva rosanero. Corretti i cartellini, mentre sull’intervento di Venturi la valutazione avrebbe potuto essere più severa.

Nel complesso, le pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia premiano soprattutto Fortin: il giovane portiere si prende la scena e salva il Palermo nel momento più delicato. Johnsen conferma invece di essere uno degli uomini più decisivi di questo avvio, mentre Pohjanpalo, pur senza segnare, continua a incidere attraverso gli assist.