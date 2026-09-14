Palermo, ripresa a Torretta la preparazione verso il Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Dopo la sfida di ieri contro l’Avellino, la squadra rosanero si è ritrovata questa mattina a Torretta per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma al Renzo Barbera contro il Padova.

La seduta odierna è stata caratterizzata da un lavoro differenziato in base al minutaggio accumulato nell’ultima gara. I calciatori che sono scesi in campo ieri hanno svolto una sessione di recovery, dedicata al recupero delle energie dopo la partita.


Il resto del gruppo, invece, ha iniziato l’allenamento con una fase di riscaldamento, per poi dedicarsi a esercitazioni sul possesso palla e a una serie di small sided games, alternati a un lavoro di carattere aerobico.

Il Palermo mette dunque nel mirino il Padova e il prossimo appuntamento casalingo, con Inzaghi che avrà a disposizione i prossimi giorni per preparare al meglio la sfida del Barbera.

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