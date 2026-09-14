Palermo, Fortin guarda già avanti dopo Avellino: «Punto importante su un campo difficile»
Archiviato il pareggio per 1-1 contro l’Avellino, Mattia Fortin affida ai social il suo pensiero sulla gara disputata al Partenio-Lombardi.
Il portiere rosanero, protagonista della sfida con alcuni interventi importanti nel finale, ha pubblicato su Instagram alcune immagini della partita accompagnate da un breve messaggio.
«Punto importante su un campo difficile. Si guarda già alla prossima», ha scritto Fortin, aggiungendo tre cuori rosanero e l’emoji delle spade incrociate.
Un messaggio che testimonia la volontà di voltare subito pagina dopo il primo pareggio in campionato della formazione guidata da Filippo Inzaghi. Per Fortin, intanto, la trasferta di Avellino ha rappresentato una gara da protagonista, soprattutto nelle battute conclusive, quando i suoi interventi hanno contribuito a conservare il risultato.
Adesso l’attenzione dei rosanero si sposta sul prossimo impegno: sabato 19 settembre alle ore 15, al Renzo Barbera, è in programma la sfida contro il Padova valida per la quinta giornata di Serie BKT.