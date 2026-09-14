Palermo Calcio a 5, avvio sprint poi il blackout: 5-2 per l’Atletico Monreale

Comincia con una sconfitta il cammino del Palermo Calcio a 5 nel campionato di Serie C1.

Al Pala Don Bosco i rosanero cedono 5-2 all’Atletico Monreale al termine di una gara che, dopo un avvio promettente, cambia radicalmente volto nella seconda frazione.





Primo Tempo:

I padroni di casa partono con il piede giusto e impiegano meno di un minuto per sbloccare il risultato.

Dopo appena 52 secondi è Nicola Giannola a finalizzare una rapida azione offensiva, regalando l’immediato vantaggio alla compagine rosanero.

Il Palermo C5 gioca con intensità e prova a mantenere il controllo del match, ma con il passare dei minuti cresce l’Atletico Monreale, che trova il gol del pareggio con Martines, riportando l’incontro in equilibrio prima dell’intervallo.

Secondo Tempo:

Nella ripresa il Palermo Calcio a5 fatica a mantenere gli stessi ritmi dei primi venti minuti e gli ospiti ne approfittano.

La Rosa firma il sorpasso, seguito dal tris di Gioeli, che indirizza la sfida a favore dei monrealesi.

A rendere ancora più complicata la rimonta rosanero arriva anche il gol di Azzarello, portiere dell’Atletico Monreale, autore del momentaneo 4-1.

La squadra guidata da coach Rizzo non smette comunque di lottare e trova la rete del 2-4 con Badalamenti, bravo a concretizzare un assist di Orlando e a riaccendere, almeno per qualche minuto, le speranze della formazione di casa.

Nel finale, però, i rosanero si sbilanciano alla ricerca del gol che avrebbe potuto riaprire definitivamente la partita e vengono puniti ancora da Azzarello, che realizza la sua doppietta personale fissando il punteggio sul definitivo 5-2 in favore dell’Atletico Monreale.

Per il Palermo Calcio a 5 resta la buona partenza e l’atteggiamento mostrato nella prima parte dell’incontro, ma anche la consapevolezza di dover migliorare nella gestione dei momenti decisivi della gara.

La stagione è appena iniziata e i rosanero avranno subito l’occasione di riscattarsi nel prossimo impegno, cercando di trasformare quanto di positivo visto all’esordio in punti preziosi per la propria classifica.