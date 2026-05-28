Sikelia Cup, la Sicilia F.A. sfida Mauritius: sarà il primo incrocio con una Nazionale FIFA

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
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La Sicilia F.A. si prepara a vivere una giornata storica per il calcio isolano. Lunedì 8 giugno, allo stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini, andrà infatti in scena la terza edizione della Sikelia Cup, appuntamento ormai simbolico per la rappresentativa siciliana e destinato quest’anno ad assumere un significato ancora più speciale.

Per la prima volta nella sua storia, infatti, la selezione guidata dal commissario tecnico Giovanni Marchese affronterà una Nazionale affiliata alla FIFA: le Mauritius. Un evento senza precedenti per il movimento calcistico siciliano, che vedrà una rappresentativa territoriale confrontarsi con una squadra impegnata ufficialmente nelle qualificazioni mondiali della Confederazione Africana.


Dopo il successo per 1-0 contro la Corsica nel 2023 e il largo 5-1 rifilato lo scorso anno alla selezione Costa d’Avorio LFP, la Sicilia F.A. alza ulteriormente il livello internazionale della competizione. Se il precedente più vicino risale alla Corsica Cup del 2024 contro Saint Martin, le Mauritius rappresentano però il primo avversario riconosciuto pienamente dal massimo organismo calcistico mondiale e inserito nei tornei FIFA ufficiali.

Il raduno della squadra siciliana è previsto per il 4 giugno proprio a Terrasini, dove nei prossimi giorni verrà svelata anche la lista dei convocati scelti dal ct Marchese per affrontare lo storico appuntamento.

Attorno all’evento si muoverà anche una importante macchina organizzativa e istituzionale. La Sikelia Cup potrà infatti contare sul sostegno della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, oltre che della LND Sicilia. Previsti inoltre eventi collaterali e iniziative che verranno annunciate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della Sicilia F.A.

La Sicilia si prepara così a vivere una notte speciale, destinata a rappresentare una nuova tappa nella crescita internazionale del progetto Sicilia F.A.

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