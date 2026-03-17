Palermo Futsal Club, salvezza ad un passo: 7 reti al Real Sports

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
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Al Tocha non si perde: è questo il vademecum del Palermo Futsal Club, che vince contro il Real Sports uno degli scontri diretti della stagione.

Risultato finale di 7-2: poker di Lucchese, a segno anche La Fiura, Gennaro e Chinnici.


Primo tempo

La prima frazione si apre con la rete immediata degli ospiti: Cortese è abile a girarsi e a incrociare contro Morrione.

Il Palermo non demorde e trova subito un super gol con Lucchese. Il classe 2004 sta vivendo il miglior momento della sua carriera: suola e mancino in buca d’angolo.

Chinnici ribalta la situazione di svantaggio con un mancino tagliente. Il Palermo gioca bene e si diverte.

Lucchese trova la seconda rete della sua partita con un bel piattone sotto la traversa e, poco dopo, i rosanero costruiscono una grande azione da futsal che si concretizza con la rete di La Fiura: Di Chiara duetta con Nicchia e La Fiura non sbaglia.

Allo scadere della prima frazione, Lucchese fa tris grazie a Gennaro, che gli regala un facile tap-in.

Secondo tempo

Il secondo tempo non vede il Palermo soffrire.

Lucchese, dopo la grande azione sull’asse Chinnici–Di Chiara, firma il poker, mentre Gennaro chiude i conti sfruttando l’assist di Morrione direttamente dalla porta.

Nel finale, Damiani spedisce in rete il gol del 7-2 definitivo, ma il tempo è ormai scaduto.

Vince il Palermo, che raggiunge quota 26 punti e mette una seria ipoteca sulla salvezza.

Prossimo appuntamento

I rosanero saranno attesi dall’ostica sfida contro l’Oratorio San Vincenzo.

Gara prevista per sabato 21 marzo alle ore 19:00: in palio punti fondamentali per raggiungere la salvezza aritmetica.

Under 19

I giovani rosanero sono chiamati a rispondere presente mercoledì 18 marzo alle ore 18:45 contro i pari età del Sant’Isidoro Bagheria.

In palio punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo playoff.

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