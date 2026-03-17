Palermo-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Abate

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Palermo-Juve Stabia, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma allo stadio Renzo Barbera.

Filippo Inzaghi conferma il suo impianto di gioco con il 3-4-2-1 e scioglie i principali dubbi della vigilia: spazio a Blin al posto dello squalificato Ranocchia e fiducia a Johnsen sulla trequarti, insieme a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.





Come da indicazioni della vigilia, la linea difensiva sarà composta da Bereszyński, Bani e Ceccaroni davanti a Joronen, mentre sugli esterni agiranno Pierozzi e Augello.

Dall’altra parte, la Juve Stabia di Abate si presenta con un assetto offensivo, con Mosti alle spalle di Okoro e una linea di centrocampo folta per contenere e ripartire.

Le formazioni ufficiali

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 7 Johnsen, 8 Segre, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.

Allenatore: Inzaghi.

JUVE STABIA: 1 Confente, 2 Ricciardi, 10 Pierobon, 14 Dalle Mura, 28 Torrasi, 33 Giorgini, 46 Diakité, 55 Leone (C), 77 Cacciamani, 90 Okoro, 98 Mosti.

A disposizione: 16 Signorini, 23 Boer, 6 Bellich, 13 Varnier, 17 Ciammaglichella, 21 Kassama, 24 Carissoni, 29 Correia, 70 Dos Santos, 76 Mannini.

Allenatore: Abate.

Dirige l’incontro Dionisi della sezione di L’Aquila, assistito da Rossi e Barone. Quarto ufficiale Rispoli.