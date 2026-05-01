Modena, Sottil dopo il derby con la Reggiana: «Un’annata straordinaria, il sesto posto vale tanto»

Il Modena chiude la stagione con una vittoria pesante nel derby contro la Reggiana e con il sesto posto in classifica, un piazzamento che permette di affrontare il primo turno dei playoff in casa. Al termine della gara, l’allenatore Andrea Sottil ha commentato con soddisfazione ai canali ufficiali del club.

«È una partita che corona un’annata fino ad ora straordinaria, con un sesto posto che vale il primo turno casalingo e la vittoria di un derby che la città aspettava da un anno» ha dichiarato Sottil. «Siamo stati all’altezza delle aspettative della gente e sono molto contento».





Il tecnico gialloblù ha poi analizzato anche l’andamento del match: «Fino a quando eravamo in parità numerica non c’è stata gara, poi dopo la Reggiana si è buttata in avanti ma i ragazzi si son difesi con ordine».

Infine, uno sguardo al futuro immediato: «Adesso è giusto festeggiare la vittoria nel derby e il sesto posto, poi si riprende da lunedì e con il mio staff inizierò a preparare i prossimi impegni».