Sampdoria salva, Lombardo: «Ho messo la faccia, questi ragazzi sono stati straordinari»

Attilio Lombardo centra l’obiettivo e riporta la Sampdoria alla salvezza diretta con una giornata d’anticipo. Il successo per 1-0 contro il Südtirol certifica il traguardo dei blucerchiati, al termine di un percorso costruito con determinazione e senso di appartenenza. In conferenza stampa, il tecnico sottolinea il valore umano del gruppo e il legame con l’ambiente.

Sulla salvezza

«Non ho mai pensato di non farcela, ho messo la faccia non da collaboratore ma da tecnico, ho messo la faccia per quelle che erano state le mie esperienze, ho messo la faccia perché conoscevo parte di questi giocatori che l’anno scorso con me e Chicco hanno vinto il play-out e l’ho fatto perché voi lo sapete benissimo per quale motivo. Sapevo che poteva anche finire male, però tutta la gente che mi diceva grazie in questo periodo io ho sempre mantenuto la calma perché il grazie non va detto a uno che fa parte di questa famiglia, quindi ho solo fatto il mio dovere e l’ho fatto fino in fondo solo perché ho avuto a disposizione dei ragazzi straordinari».





Sull’autore del gol decisivo

«È sempre stato qualcosa che noi ci aspettavamo da Abildgaard il gol, perché Oli è fortissimo di testa e ci siamo sempre chiesti in questo periodo come non potesse almeno andare all’impatto della palla, è molto bravo nella fase difensiva su una palla centrale, però quando si va ad attaccare all’impatto della palla per fare gol aveva sempre trovato qualche problema, invece oggi è stato veramente bravo, è stato quello che ci ha portato questi tre punti e lo ringrazio perché sono stati punti importanti».

Sui tifosi

«E nello stesso tempo voglio ringraziare questo meraviglioso pubblico perché è un pubblico che ti regala delle emozioni uniche e non è solo detto da me, io credo che chiunque sia entrato oggi in questo stadio, che giocasse per la Sampdoria, che giocasse per il Südtirol, abbia capito cosa vuol dire vivere questa famiglia».