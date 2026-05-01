Cesena, Cole duro: «Non possiamo essere felici dello 0-0. Serve cambiare mentalità»

Ashley Cole non nasconde la sua delusione dopo lo 0-0 del Cesena sul campo della Carrarese. Il tecnico inglese, intervenuto nel post partita, si è mostrato visibilmente contrariato soprattutto per l’atteggiamento della squadra nella ripresa, puntando il dito sulla mentalità.

Sulla partita

«Nel primo tempo abbiamo provato ad attaccare tra le linee. Nel secondo tempo troppa paura di prendersi dei rischi e di fare qualsiasi cosa. Alla fine ho visto persone felici per questo pareggio, ma io non lo condivido e l’ho detto alla squadra. Non possiamo festeggiare».





Sulla mentalità

«La mentalità, una mentalità che voglio cambiare a tutti i costi. Io non tollero una mentalità che sia diversa da quella di provare a vincere ogni partita. Il sogno deve essere la Serie A e non ci deve essere spazio per la paura».

Uno sfogo chiaro, con Cole che alza il livello delle aspettative e guarda già alla prossima sfida.

Verso il Padova

«La chiave è cambiare mentalità. Non possiamo accontentarci di uno 0-0. Oggi non ho visto la personalità per la giocata giusta. Se in settimana dovrò cambiare 10 giocatori per la gara con il Padova e vedere una mentalità diversa, lo farò».