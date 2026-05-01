Serie B, 37ª giornata: programma completo e classifica aggiornata
Penultimo turno di campionato in Serie B, con tutte le gare in programma oggi alle ore 15. Una giornata che può indirizzare in maniera decisiva promozione, playoff e salvezza.
Il programma della 37ª giornata
Bari-Virtus Entella
Padova-Pescara
Carrarese-Cesena
Empoli-Avellino
Juve Stabia-Frosinone
Mantova-Monza
Modena-Reggiana
Palermo-Catanzaro
Sampdoria-Südtirol
Spezia-Venezia
La classifica aggiornata
Venezia 78
Monza 75
Frosinone 75
Palermo 69
Catanzaro 59
Modena 52
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 45
Carrarese 43
Mantova 43
Sampdoria 41
Südtirol 40
Padova 40
Virtus Entella 39
Empoli 37
Pescara 34
Bari 34
Reggiana 34
Spezia 33
A due giornate dalla fine, la lotta resta apertissima in ogni zona: Venezia vicino alla Serie A, Monza e Frosinone inseguono, mentre il Palermo prova a migliorare il piazzamento playoff. In coda, bagarre totale con diverse squadre ancora coinvolte nella corsa salvezza.