Gazzetta dello Sport: “Serie B 2026-2027, calendario a fine luglio. Debutto il 22 agosto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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La Serie B 2026-2027 prende forma, anche se per conoscere il calendario ufficiale bisognerà attendere ancora qualche settimana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presentazione del nuovo calendario avverrà soltanto alla fine di luglio, una volta completate tutte le verifiche relative alle iscrizioni delle società partecipanti al prossimo campionato.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sarebbero due le città che hanno manifestato la propria disponibilità a ospitare l’evento di presentazione, anche se al momento i nomi restano riservati. La Lega Serie B intende infatti attendere la conclusione dell’iter burocratico prima di ufficializzare sede e dettagli della cerimonia.


La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre che il campionato cadetto scatterà ufficialmente sabato 22 agosto 2026. Come da tradizione, il torneo sarà preceduto dall’Open Day previsto per venerdì 21 agosto, appuntamento che darà il via alla nuova stagione sportiva.

Per quanto riguarda la conclusione della regular season, la Gazzetta dello Sport conferma che il campionato terminerà nel weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio 2027, aprendo successivamente la fase dedicata a playoff e playout che decreteranno promozioni e retrocessioni.

 

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