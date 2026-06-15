Gazzetta dello Sport: “Serie B, nove panchine ancora da assegnare. Verona avanti con Baroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Marco Baroni/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

La nuova Serie B continua a prendere forma, ma sono ancora numerose le società che devono sciogliere il nodo allenatore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono nove le panchine ancora vacanti nel campionato cadetto, con diversi club impegnati in valutazioni e trattative che potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni.

La situazione più definita è quella della Carrarese. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’accordo con Gabriele Cioffi è stato raggiunto da tempo e manca soltanto l’ufficializzazione. Per l’ex tecnico di Udinese e Verona si tratterebbe della prima esperienza da allenatore in Serie B dopo una lunga carriera sviluppata prevalentemente nella massima serie.


Secondo la Gazzetta dello Sport, il Verona è una delle società che sta facendo registrare i maggiori progressi sul fronte tecnico. I veneti continuano a lavorare per Marco Baroni e, parallelamente, sono vicini all’ingaggio del centrocampista svizzero Leorat Bega, classe 2004 dello Stade Nyonnais, al quale sarebbe stato proposto un contratto triennale.

In casa Cesena le priorità restano legate al completamento delle pratiche per l’iscrizione al campionato. Successivamente il club romagnolo potrebbe annunciare Guido Pagliuca come nuovo allenatore, anche se non è del tutto tramontata l’ipotesi della conferma di Cole. La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre come Pagliuca sia uno dei profili monitorati anche dal Catanzaro, con il direttore sportivo Ciro Polito che continua a valutare diversi allenatori emergenti provenienti dalla Serie C.

Situazione ancora aperta alla Sampdoria, dove Davide Possanzini resta in attesa di sviluppi. La dirigenza blucerchiata sta infatti cercando di comprendere se esistano margini per arrivare a Fabio Pecchia, mentre il Pisa continua ad attendere che Paolo Bianco riesca a liberarsi definitivamente dal Monza prima di poter formalizzare l’accordo già raggiunto.

Importanti novità arrivano anche dal Südtirol. Nelle prossime ore Matteo Lovisa risolverà il proprio rapporto con la Juve Stabia e sarà annunciato come nuovo direttore sportivo del club altoatesino. Successivamente verrà definita anche la scelta dell’allenatore: al momento Gorgone appare in vantaggio, anche se Andreoletti conserva ancora possibilità di inserimento. Sul taccuino del club figurano anche Possanzini e Pagliuca.

La Juve Stabia, una volta definita l’uscita di Lovisa, dovrà concentrarsi sulla scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Tra i nomi valutati per l’area tecnica c’è quello di Giancarlo Romairone.

Infine resta in fase di stallo la situazione dell’Empoli. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il club toscano non abbia ancora accelerato sul fronte tecnico e societario, con tempi che si preannunciano più lunghi rispetto alle altre concorrenti della Serie B.

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