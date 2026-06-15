Tuttosport: “Il Palermo su Dany Mota. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
mota

Il Palermo si muove su più fronti in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rosanero starebbe valutando il profilo di Dany Mota Carvalho, attaccante portoghese di 28 anni che potrebbe lasciare il Monza dopo sei stagioni in Brianza. Si tratta di una pista già percorsa durante il mercato di gennaio e che adesso potrebbe tornare concretamente d’attualità.

Sempre in casa rosanero, Tuttosport riferisce dell’interesse per Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero di 19 anni di proprietà della Roma. Nell’ultima stagione il giocatore ha vestito la maglia dello Spezia nella seconda parte del campionato, collezionando 19 presenze e un assist in Serie B oltre a due apparizioni in Serie A. Sul giovane mediano si registra l’interesse di diversi club e anche il Palermo si sarebbe inserito nella corsa.


Tra le altre operazioni riportate da Tuttosport, il Verona si avvicina a Leorat Bega, centrocampista svizzero-kosovaro di 22 anni in forza allo Stade Nyonnais. Il giocatore arriva da una stagione da 35 presenze e quattro reti e rappresenta uno degli obiettivi del club scaligero per rinforzare la mediana.

Il Padova guarda invece ad Andrea Giorgini, difensore centrale di 24 anni di proprietà del Südtirol che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Juve Stabia, collezionando 40 presenze e una rete. La società biancoscudata starebbe inoltre cercando di regalare al nuovo allenatore Antonio Calabro un elemento già conosciuto ai tempi della Carrarese. Il nome seguito è quello di Simone Zanon, esterno destro classe 2001, anche se al momento le richieste economiche del club toscano vengono considerate elevate.

In Serie B si muove anche l’Arezzo. Secondo Tuttosport, il club amaranto ha messo nel mirino Nicolas Schiavi, centrocampista italo-argentino di 31 anni attualmente alla Carrarese e in scadenza di contratto tra un anno.

Particolarmente attivo il Mantova, vicino a chiudere tre operazioni. Dal Torino è in arrivo Jonathan Silva, trequartista italo-brasiliano di 22 anni reduce dall’esperienza al Padova, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 17 presenze. Dalla Primavera del Bologna dovrebbe invece arrivare Bodin Tomasevic, difensore montenegrino di 20 anni, con la formula del prestito e diritto di riscatto. Resta inoltre aperta la trattativa per Federico Chinetti, esterno offensivo di 20 anni di proprietà del Como che nell’ultima annata ha giocato con il Trento in Serie C, mettendo insieme 37 presenze, 5 gol e 6 assist.

Infine, Tuttosport segnala che il Vicenza è ormai a un passo da Tommaso Corazza. Per il terzino sinistro di 21 anni, di proprietà del Bologna, manca soltanto l’annuncio ufficiale. Nella stagione appena conclusa il giocatore ha vestito le maglie di Pescara e Cesena, collezionando complessivamente 27 presenze, 5 gol e 2 assist.

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