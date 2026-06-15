Pisa e Palermo su Di Mario, l’Entella fissa il prezzo

Il mercato si accende attorno a Stefano Di Mario, uno dei giovani profili più interessanti emersi nell’ultima stagione di Serie B. Come riporta Sestaporta.News, l’esterno mancino della Virtus Entella, protagonista di un campionato da 37 presenze complessive, è finito nel mirino di diversi club della categoria.

Secondo quanto riferito da Sestaporta.News, il Palermo ha deciso di muoversi concretamente, presentando un’offerta da 1,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La Virtus Entella, tuttavia, valuta il giocatore almeno 2 milioni di euro e non sembra intenzionata a concedere sconti, forte anche del lungo contratto che lega Di Mario al club ligure fino al 2029.





Nel frattempo, come evidenzia Sestaporta.News, anche il Pisa segue con attenzione la situazione dell’esterno. I nerazzurri stanno valutando possibili rinforzi per la corsia sinistra, reparto che potrebbe subire modifiche soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per Angori. Al momento, però, il club toscano non avrebbe presentato alcuna proposta ufficiale.

Oltre al Pisa, anche Verona e Cremonese avrebbero effettuato semplici richieste di informazioni per comprendere la fattibilità dell’operazione. Secondo Sestaporta.News, nessuna delle tre società avrebbe ancora affondato il colpo, limitandosi a monitorare l’evoluzione della trattativa.

Negli ambienti di mercato, riferisce ancora Sestaporta.News, si fa strada la sensazione che le indiscrezioni sull’interesse di Pisa, Verona e Cremonese possano contribuire ad alimentare una possibile asta attorno al giocatore, con l’obiettivo di spingere il Palermo ad avvicinarsi alla valutazione da 2 milioni di euro richiesta dalla Virtus Entella.

Per il momento, l’unica offerta concreta registrata resta quella del Palermo, mentre il Pisa osserva e raccoglie informazioni in attesa di eventuali sviluppi.