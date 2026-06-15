Athletic Club Palermo lancia l’Athletic Summer Experience 2026 con due appuntamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
4bbad48b-fef0-410c-8dbb-64c2bb19290d

L’estate dell’Athletic Club Palermo si arricchisce con il ritorno dell’Athletic Summer Experience, il progetto che punta alla crescita sportiva e personale dei giovani calciatori attraverso campus estivi. Due appuntamenti distinti ma complementari offriranno ai partecipanti l’opportunità di vivere il calcio in un contesto formativo, divertente e coinvolgente.

Il primo appuntamento sarà il Mountain Camp, in programma dal 30 giugno al 3 luglio a Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie. Rivolto alle categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, il camp proporrà quattro giorni immersi nella natura, caratterizzati da allenamenti strutturati secondo la metodologia dell’Athletic Club Palermo, momenti di socializzazione e attività ricreative. Un elemento distintivo dell’esperienza sarà il pernottamento presso il Convento Padri Riformati, che consentirà ai partecipanti di vivere un vero e proprio ritiro precampionato, favorendo la crescita dello spirito di squadra, la condivisione e la creazione di ricordi destinati a durare nel tempo.


Successivamente, dal 6 al 9 luglio, sarà la volta del City Camp, che si svolgerà presso il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. L’iniziativa è aperta a tutte le categorie del settore giovanile, dai Piccoli Amici fino alla Juniores, e offrirà un percorso tecnico mirato attraverso allenamenti specifici, approfondimento dei principi di gioco e la partecipazione di ospiti speciali.

L’Athletic Summer Experience rappresenta un’importante occasione per i giovani atleti di continuare il proprio percorso di crescita durante il periodo estivo, combinando formazione calcistica, aggregazione e divertimento in un ambiente sano e stimolante.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 327 9856297.

Altre notizie

Screenshot 2026-06-15 074828

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, tre nomi per la panchina: Di Benedetto, Lisuzzo e Pagana”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
taranto

Follia dopo Taranto-Gladiator: invasione di campo e calciatori aggrediti, interviene la polizia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Screenshot 2026-06-12 074041

Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, si chiude l’era Ferraro: tre nomi per il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
perinetti

Perinetti: «Spero sia l’anno del Palermo. Ferraro? Lascia l’Athletic»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
ferraro athletic

Athletic Palermo, vertice per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
30a6dd38-32da-4c26-8dca-ec65d4597e52

L’Athletic Club Palermo riparte da Clemente

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
9057451_09101257_bandecchi_08

Ternana, Bandecchi prepara la ripartenza: «La squadra si chiamerà Ternana Bandecchi Stefano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
perinett

Perinetti sbarca su Instagram: «Cambia il calcio ma non la passione per questo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti incorona Perinetti: «Potrebbe essere la persona giusta da cui far ripartire il Bari»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Serie B e Serie C, stangata del TFN: penalizzazioni per Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Mazzotta (1)

Mazzotta: «Il Catanzaro ha meritato la finale. Anche se al ritorno…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
e5122633-0bbe-4d10-8b08-33233a01b612

Athletic Palermo, il DG Perinetti: «Vogliamo continuare a crescere, l’esperienza di quest’anno ci aiuterà»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026

Ultimissime

4bbad48b-fef0-410c-8dbb-64c2bb19290d

Athletic Club Palermo lancia l’Athletic Summer Experience 2026 con due appuntamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 084448

Pisa e Palermo su Di Mario, l’Entella fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
mota

Tuttosport: “Il Palermo su Dany Mota. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
baroni-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Serie B, nove panchine ancora da assegnare. Verona avanti con Baroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Gazzetta dello Sport: “Serie B 2026-2027, calendario a fine luglio. Debutto il 22 agosto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026