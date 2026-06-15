Athletic Club Palermo lancia l’Athletic Summer Experience 2026 con due appuntamenti

L’estate dell’Athletic Club Palermo si arricchisce con il ritorno dell’Athletic Summer Experience, il progetto che punta alla crescita sportiva e personale dei giovani calciatori attraverso campus estivi. Due appuntamenti distinti ma complementari offriranno ai partecipanti l’opportunità di vivere il calcio in un contesto formativo, divertente e coinvolgente.

Il primo appuntamento sarà il Mountain Camp, in programma dal 30 giugno al 3 luglio a Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie. Rivolto alle categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, il camp proporrà quattro giorni immersi nella natura, caratterizzati da allenamenti strutturati secondo la metodologia dell’Athletic Club Palermo, momenti di socializzazione e attività ricreative. Un elemento distintivo dell’esperienza sarà il pernottamento presso il Convento Padri Riformati, che consentirà ai partecipanti di vivere un vero e proprio ritiro precampionato, favorendo la crescita dello spirito di squadra, la condivisione e la creazione di ricordi destinati a durare nel tempo.





Successivamente, dal 6 al 9 luglio, sarà la volta del City Camp, che si svolgerà presso il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. L’iniziativa è aperta a tutte le categorie del settore giovanile, dai Piccoli Amici fino alla Juniores, e offrirà un percorso tecnico mirato attraverso allenamenti specifici, approfondimento dei principi di gioco e la partecipazione di ospiti speciali.

L’Athletic Summer Experience rappresenta un’importante occasione per i giovani atleti di continuare il proprio percorso di crescita durante il periodo estivo, combinando formazione calcistica, aggregazione e divertimento in un ambiente sano e stimolante.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 327 9856297.