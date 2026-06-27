Del Piero riparte dal Rimini: l’ex capitano della Juve valuta l’ingresso nel nuovo progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
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Alessandro Del Piero/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Alessandro Del Piero potrebbe presto tornare protagonista nel calcio italiano, questa volta lontano dal campo. L’ex capitano della Juventus starebbe infatti valutando l’ipotesi di entrare a far parte del nuovo progetto del Rimini, club pronto a ripartire dopo il recente fallimento.

L’eventuale coinvolgimento di Del Piero rappresenterebbe una svolta significativa per la società romagnola, che punta a costruire un percorso ambizioso e a rilanciarsi nel panorama calcistico nazionale.


Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’ex numero 10 bianconero starebbe riflettendo sulla possibilità di assumere un ruolo dirigenziale all’interno del club. Per Del Piero si tratterebbe della prima esperienza ai vertici di una società calcistica italiana dopo il ritiro dall’attività agonistica.

Al momento non sono state prese decisioni definitive, ma l’ipotesi continua a prendere quota e potrebbe rappresentare uno degli sviluppi più interessanti dell’estate calcistica.

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