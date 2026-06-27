Pisa, Marras resta il primo obiettivo: il Mantova chiede 4 milioni

Il Pisa è pronto a recitare un ruolo da protagonista nel mercato estivo dopo la retrocessione e sta già lavorando per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Oltre alle operazioni in uscita, la dirigenza toscana è concentrata sui primi rinforzi.

In cima alla lista dei desideri c’è Tommaso Marras, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Mantova, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama cadetto. Sul calciatore resta vivo anche l’interesse della Sampdoria.





Secondo quanto riportato da sestaporta.news, il Mantova valuta Marras circa 4 milioni di euro e, parallelamente, sta lavorando al rinnovo del contratto per consolidare la propria posizione nelle eventuali trattative. Il Pisa, dal canto suo, punta ad abbassare le richieste economiche per provare ad arrivare alla fumata bianca.

L’esterno rappresenterebbe un rinforzo di grande valore per il tecnico Paolo Bianco. Grazie alla sua duttilità e alla capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, Marras viene considerato un profilo ideale per aumentare qualità e soluzioni tattiche a disposizione dell’allenatore nerazzurro.