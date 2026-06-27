Sampdoria, idea Marchizza per la difesa: i blucerchiati pensano al colpo a parametro zero

La Sampdoria continua a monitorare il mercato degli svincolati alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti nel radar della dirigenza blucerchiata c’è quello di Riccardo Marchizza, destinato a lasciare il Frosinone dopo la scadenza del contratto.

Il difensore, reduce da un’annata in cui ha trovato poco spazio, è ora alla ricerca di una nuova esperienza per rilanciarsi. La possibilità di ingaggiarlo senza alcun costo per il cartellino rappresenta un’opportunità particolarmente interessante per diversi club di Serie B.





Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe manifestato un concreto interesse per Marchizza. Il direttore sportivo Andrea Mancini e il responsabile dell’area tecnica Javier Ribalta, insieme al dirigente Branco, starebbero valutando il profilo dell’esterno, considerato un rinforzo di esperienza e qualità per il reparto arretrato.

L’operazione è ancora nelle fasi iniziali, ma i blucerchiati seguono con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a sfruttare l’occasione di assicurarsi un giocatore svincolato con un importante bagaglio di esperienza.