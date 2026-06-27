Catanzaro, piace Aurelio per la fascia: Modena e Padova insidiano i giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
aurelio

Il Catanzaro continua a lavorare sul mercato estivo con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. Il direttore sportivo Ciro Polito è alla ricerca di profili in grado di alzare il livello della squadra e tra le priorità figura anche l’acquisto di un esterno.

Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione è quello di Giuseppe Aurelio, reduce dalla stagione con lo Spezia. Nonostante la retrocessione del club ligure, l’esterno ha offerto prestazioni convincenti, attirando l’interesse di diverse società di Serie B.


Secondo quanto riportato da TuttoC, il Catanzaro avrebbe già avviato i primi contatti con lo Spezia per valutare la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, la concorrenza è destinata a rendere la trattativa tutt’altro che semplice.

Sulle tracce di Aurelio ci sono infatti anche Modena e Padova, entrambe intenzionate a inserirsi nella corsa al giocatore. La scelta finale potrebbe dipendere anche dalla volontà dell’esterno, chiamato a valutare la destinazione migliore per proseguire la propria carriera nella prossima stagione.

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