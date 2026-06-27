Benevento, De Luca resta un obiettivo per l’attacco: c’è l’ostacolo ingaggio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
palermo cremonese 2-3 (6) de luca stroppa

Il Benevento continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Floro Flores una rosa competitiva in vista della nuova stagione. Tra le priorità della dirigenza c’è il rafforzamento del reparto offensivo, dove si cerca un attaccante in grado di fare la differenza.

Uno dei profili finiti nel mirino è quello di Manuel De Luca, attualmente in forza alla Cremonese. L’attaccante rappresenta una delle idee più interessanti per il club sannita, che valuta la fattibilità dell’operazione nelle prossime settimane.


Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Cremonese sarebbe disponibile a trattare la cessione del giocatore, sia a titolo definitivo che con la formula del prestito. Il vero nodo della trattativa riguarda però l’ingaggio del centravanti, che percepisce uno stipendio di circa 600 mila euro a stagione, una cifra particolarmente elevata per gli standard della Serie B.

La società giallorossa continua comunque a monitorare la situazione, nella speranza di individuare la soluzione giusta per regalarsi un rinforzo di spessore in attacco.

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