Sampdoria, mercato in fermento: triplo colpo per rinforzare la rosa

La Sampdoria continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa più competitiva in vista della prossima stagione. La dirigenza blucerchiata sta valutando diversi profili, concentrando l’attenzione soprattutto su attacco e centrocampo.

Per il reparto offensivo, uno dei nomi più seguiti è quello di Antonio Di Nardo. L’attaccante, reduce da un’ottima stagione con il Pescara, è destinato a lasciare il club abruzzese e rappresenta uno dei profili più interessanti sul mercato. La concorrenza non manca, ma la Sampdoria è pronta a giocarsi le proprie carte.





Anche il centrocampo è al centro delle strategie di mercato. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i blucerchiati seguono con attenzione Luis Hasa, giovane talento di proprietà del Napoli che nell’ultima stagione ha ben figurato con la maglia della Carrarese. Un altro nome sul taccuino è quello di Marius Marin, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Pisa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Sampdoria riuscirà a trasformare questi interessamenti in trattative concrete.