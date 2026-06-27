Pedullà: “Romano, visite mediche in corso con il Cagliari: poi la firma”

Alessandro Romano è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista classe 2006, di proprietà della Roma, sta sostenendo in queste ore le visite mediche a Villa Stuart, ultimo passaggio prima della firma con il club rossoblù.

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione era stata anticipata nei giorni scorsi e ha trovato conferma nella fase conclusiva: una volta completati i test medici, il giocatore raggiungerà la Sardegna per firmare il contratto che lo legherà al Cagliari.





Il club rossoblù, nelle ultime fasi della trattativa, avrebbe anche superato la concorrenza del Palermo, che era tra le società interessate al giovane centrocampista della Roma.

Le immagini delle visite mediche sono state diffuse da Sportitalia, che ha documentato l’arrivo del giocatore a Villa Stuart. L’ufficialità dell’operazione è attesa a breve.