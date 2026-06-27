TMW: “Palermo, Desplanches verso una nuova cessione: il Benevento ci pensa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Il futuro di Sebastiano Desplanches sembra ancora lontano dal Palermo. Il giovane portiere, rientrato dal prestito al Pescara, potrebbe infatti lasciare nuovamente il club rosanero in questa sessione di mercato.

La società siciliana, dopo aver rinnovato il contratto di Jesse Joronen, è alla ricerca di un secondo portiere affidabile e per questo motivo il classe 2003 non rientrerebbe nei piani immediati per la prossima stagione.


Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Benevento avrebbe mostrato un concreto interesse per Desplanches, individuandolo come possibile rinforzo tra i pali in vista del nuovo campionato. Il portiere, ex nazionale Under 21, potrebbe così restare in Serie B dopo l’esperienza al Pescara, dove ha collezionato 27 presenze prima di un infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione. La situazione resta in evoluzione, con il Benevento che valuta l’affondo nelle prossime settimane.

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