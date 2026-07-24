Athletic Club Palermo, ritiro a Capaci dal 27 luglio al 13 agosto: ecco dove alloggerà la squadra
L’Athletic Club Palermo ha ufficializzato il programma del ritiro precampionato in vista della stagione 2026/27. La formazione guidata da Giuseppe Ferazzoli lavorerà dal 27 luglio al 13 agosto presso lo stadio “Antonino Cardinale” di Capaci.
Le sedute di allenamento si svolgeranno nell’impianto recentemente riqualificato, dotato di un manto in erba sintetica di ultima generazione, scelto dal club per garantire le migliori condizioni durante la preparazione estiva.
Nel corso del ritiro, la squadra soggiornerà all’Astoria Palace Hotel di Palermo, struttura alberghiera a quattro stelle individuata dalla società per offrire a calciatori e staff tecnico tutti i servizi necessari in vista dell’inizio della nuova stagione.
L’Athletic Club Palermo ha inoltre reso noto che nei prossimi giorni verranno comunicati il calendario delle amichevoli estive e la data della presentazione ufficiale di mister Giuseppe Ferazzoli.