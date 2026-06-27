Corriere dello Sport: “Reggina, ufficiale il passaggio a Lotito: obiettivo rilancio e ritorno tra i professionisti”

La Reggina cambia ufficialmente proprietà. Come racconta Marco Ercole sul Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha completato l’acquisizione del club calabrese per una cifra di circa 1,5 milioni di euro, dando il via a un nuovo progetto che punta al ritorno immediato tra i professionisti. L’operazione è stata ufficializzata dopo giorni di trattative e indiscrezioni, con il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Cannizzaro, che ha annunciato il closing attraverso i propri canali social.

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo proprietario avrebbe già previsto un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, comprensivo dell’acquisizione della società, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di conquistare la promozione dalla Serie D alla Serie C già nella prossima stagione.





Come evidenzia Marco Ercole sul Corriere dello Sport, il passaggio di proprietà apre ora una nuova fase organizzativa. Lotito non ricoprirà il ruolo di presidente e nei prossimi giorni dovrà definire la nuova governance del club, scegliendo se nominare un amministratore unico oppure una figura di riferimento per la gestione societaria. Resta inoltre da individuare il nuovo direttore sportivo, chiamato a ricostruire un organico profondamente rinnovato dopo le numerose scadenze contrattuali registrate al 30 giugno. Da valutare anche il futuro dell’allenatore Alfio Torrisi.

Il Corriere dello Sport sottolinea come l’operazione arrivi in un momento particolare anche per la Lazio. Mentre a Formello il mercato resta condizionato dai vincoli del saldo zero e dalla necessità di procedere prima con le cessioni, Lotito ha deciso di investire nel nuovo progetto amaranto, una situazione che continua ad alimentare il malcontento della tifoseria biancoceleste.

Infine, come riferisce ancora il Corriere dello Sport, il sindaco Cannizzaro ha annunciato che il prossimo 6 luglio, in occasione del primo Consiglio comunale presso l’Anfiteatro Ciccio Franco, verrà presentata ufficialmente la nuova Giunta. Non è esclusa la presenza dello stesso Claudio Lotito, che potrebbe così fare la sua prima apparizione pubblica a Reggio Calabria dopo il passaggio di proprietà della Reggina e all’indomani della contestazione annunciata dai tifosi della Lazio.