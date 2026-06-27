Corriere dello Sport: “Cagliari, fatta per Romano. Lecce su Addai, Como e Atalanta protagoniste sul mercato”

Il Cagliari ha definito uno degli obiettivi principali del proprio mercato. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha chiuso l’operazione per Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006, formalizzando un investimento da 5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Il giocatore sosterrà oggi le visite mediche prima della firma sul contratto. Decisiva anche la volontà del calciatore, che ha sempre dato priorità al Cagliari e alla possibilità di giocare in Serie A.

Secondo il Corriere dello Sport, mentre resta in via di definizione il trasferimento di Gianluca Gaetano all’Atalanta, il Cagliari valuta anche un possibile assalto a Jacopo Fazzini. Il centrocampista è stato messo sul mercato dalla Fiorentina ed è seguito anche dal Parma, ma il direttore sportivo Pietro Accardi continua a monitorare con attenzione la situazione.





Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come il Lecce non abbia modificato le proprie strategie offensive. I giallorossi continuano infatti a puntare su Emmanuel Addai, ritenuto il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato, soprattutto alla luce delle numerose richieste di mercato per Lameck Banda. Il Como, invece, dopo aver definito l’acquisto di Nico Paz, resta molto attivo: prosegue l’interesse per Mattia Liberali, seguito anche dal Sassuolo, mentre è tornato d’attualità il nome del difensore Davinson Sanchez.

Tra le principali trattative internazionali raccontate da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport c’è anche quella che riguarda Sandro Tonali. Il Tottenham ha aumentato la propria offerta fino a 80 milioni di euro e punta ad avvicinarsi ai 100 milioni richiesti inizialmente dal Newcastle. Il centrocampista avrebbe già trovato un’intesa con Roberto De Zerbi. L’Atalanta continua invece a seguire Pierre-Emile Hojbjerg, anche se resta una distanza importante sull’ingaggio richiesto dal centrocampista danese. Situazione ancora aperta anche per Niccolò Zaniolo, che dopo il riscatto da parte dell’Udinese chiede un trattamento economico differente rispetto agli accordi precedenti e valuta anche altre opportunità.

Infine, il Corriere dello Sport riferisce che il Genoa ha ufficializzato il rinnovo di Junior Messias fino al 2027. Il brasiliano ha espresso tutta la propria soddisfazione per la permanenza in rossoblù, mentre la società ligure continua a lavorare sul mercato ed è sempre più vicina al centrocampista svizzero Franz Ethan Meichtry, in arrivo dal Thun.