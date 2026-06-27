Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro è fatta. Trimboli resta nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
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Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero sta portando avanti più trattative contemporaneamente e, oltre ai colpi ormai definiti, continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, è ormai chiusa l’operazione che porterà in rosanero Tommaso Cassandro. Il laterale destro arriverà a titolo definitivo dal Como, dopo due stagioni convincenti in prestito al Catanzaro. La sua duttilità e la capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco rappresentano caratteristiche ritenute fondamentali per aumentare le soluzioni sulla corsia destra.


Per il centrocampo, invece, il Palermo è a un passo dalla definizione degli arrivi di Hernani, in arrivo dal Monza, e dello svincolato Nahuel Estevez, due innesti destinati ad aggiungere qualità, esperienza e dinamismo alla mediana rosanero.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti non si ferma qui. Rimane infatti sotto osservazione Simone Trimboli del Mantova, profilo seguito da tempo e considerato un investimento interessante per il presente e per il futuro.

La candidatura del centrocampista potrebbe acquisire ulteriore forza dopo il deciso inserimento del Cagliari per Alessandro Romano della Roma. Il club sardo è infatti vicino a soddisfare le richieste dei giallorossi con un’offerta superiore ai cinque milioni di euro, scenario che potrebbe spingere definitivamente il Palermo a concentrare le proprie attenzioni su altri obiettivi, tra cui proprio Trimboli.

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