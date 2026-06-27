Corriere dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

La Cremonese piazza il primo colpo del proprio mercato e ufficializza l’arrivo di Tommaso Berti, mentre la Juve Stabia è vicina a definire il nuovo allenatore. Sono queste le principali novità raccontate da Beniamino Pescatore e Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport.

La Cremonese ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Tommaso Berti dal Cesena. Dopo aver sostenuto le visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, il classe 2003 ha raggiunto il centro sportivo Arvedi per firmare il contratto con il club grigiorosso. Come ricordano Beniamino Pescatore e Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport, Berti lascia il Cesena dopo 139 presenze complessive, di cui 67 nelle ultime due stagioni di Serie B, impreziosite da 6 gol e 11 assist. Le sue prestazioni gli sono valse anche l’esordio con l’Under 21 e la convocazione nella Nazionale maggiore per le gare contro Grecia e Lussemburgo.


In Serie B si avvicina anche la definizione della panchina della Juve Stabia. Secondo il Corriere dello Sport, è ormai vicina l’intesa con Pietro De Giorgio, pronto a firmare un contratto biennale. Il tecnico guiderà le Vespe grazie a una deroga, in attesa di conseguire il patentino UEFA Pro.

Sul fronte uscite, la Juve Stabia saluta il difensore Sheriff Kassama, rientrato al Trento, e l’esterno Aaron Ciammaglichella, che torna al Torino. Lasciano Castellammare anche Kevin Zeroli, rientrato al Milan dopo il prestito dal Monza, e Alvin Okoro, che fa ritorno al Venezia. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il club campano resta comunque pronto a valutare un loro eventuale ritorno qualora si aprissero nuovi margini di trattativa.

Tra le altre operazioni, Alexander Lind lascia il Pisa e si trasferisce a titolo definitivo ai danesi del Nordsjaelland. L’Entella continua invece il lavoro sui rinnovi: dopo Luca Parodi e Ivan Marconi, anche il centrocampista Davide Bariti ha prolungato il contratto fino al 2028.

Infine, Beniamino Pescatore e Massimo Malfatto sul Corriere dello Sport segnalano che il Padova segue l’esterno Simone Zanon della Carrarese, oltre ai difensori Andrea Giorgini e Gabriele Guarino, mentre l’Avellino mantiene vivo l’interesse per il giovane Emanuele Lulli.

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