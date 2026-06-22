Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, inizia l’era Ferazzoli: esperienza e nuove idee per la Serie D”

L’Athletic Club Palermo apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia con l’arrivo in panchina di Giuseppe Ferazzoli. La società nerorosa ha scelto il tecnico romano per raccogliere l’eredità di Emanuele Ferraro e dare continuità al percorso di crescita intrapreso nella passata stagione, puntando però su nuove soluzioni tecniche e tattiche.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, la scelta è maturata dopo un’attenta valutazione condotta dal direttore generale Giorgio Perinetti e dal direttore sportivo Giampiero Clemente, che hanno individuato in Ferazzoli il profilo ideale per proseguire il progetto sportivo dell’Athletic. L’obiettivo era mantenere la mentalità offensiva e propositiva mostrata dalla squadra nell’ultimo campionato, aggiungendo però nuove varianti tattiche e una maggiore capacità di adattamento alle diverse situazioni di gara.





Secondo il Giornale di Sicilia, Ferazzoli porta in dote una lunga esperienza tra Serie C e Serie D. Nel suo percorso figurano le promozioni ottenute con Isola Liri e Gelbison, oltre all’esperienza maturata come vice allenatore di Luigi Delneri all’Udinese. Un curriculum che ha convinto la dirigenza a puntare su un tecnico abituato a lavorare in contesti competitivi e a valorizzare il materiale a disposizione.

Dal punto di vista tattico potrebbero emergere novità significative. Se l’Athletic guidato da Ferraro si era identificato soprattutto con il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1, il nuovo allenatore nelle sue esperienze più recenti ha fatto largo uso del 3-5-2. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, si tratta di un sistema di gioco che garantisce equilibrio, solidità difensiva e maggiore flessibilità nelle transizioni, aspetti che potrebbero ampliare ulteriormente le soluzioni della squadra.

Le formazioni allenate da Ferazzoli si sono sempre distinte per organizzazione, intensità e capacità di interpretare i diversi momenti della partita. Caratteristiche che potrebbero rappresentare un’importante evoluzione per l’Athletic Club Palermo, chiamato a confermarsi protagonista anche nella prossima stagione. Come conclude il Giornale di Sicilia, il tecnico ha firmato un accordo annuale e sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.