Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta il sogno: Osti lavora anche sulle alternative”

Il reparto offensivo continua a essere il principale fronte operativo del mercato rosanero. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha individuato in Zito Luvumbo il profilo ideale per rinforzare l’attacco di Filippo Inzaghi e sta lavorando per creare le condizioni necessarie a portare l’esterno angolano in Sicilia.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Luvumbo rappresenta la prima scelta della dirigenza grazie alle sue caratteristiche tecniche e tattiche. Velocità, capacità di creare superiorità numerica e duttilità offensiva, con la possibilità di agire su entrambe le corsie, sono qualità che hanno convinto il Palermo a puntare con decisione sul calciatore di proprietà del Cagliari.





I contatti tra le parti proseguono e la valutazione del cartellino dell’attaccante angolano si aggira tra i tre e i quattro milioni di euro. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in viale del Fante c’è la volontà di provare a chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile per mettere a disposizione di Inzaghi uno degli obiettivi principali del mercato estivo.

Parallelamente, il Palermo continua a mantenere aperte diverse alternative. Tra i profili monitorati figura Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli, sul quale la società rosanero continua a effettuare valutazioni e approfondimenti. Nell’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia trova spazio anche il nome di Compagnon, classe 2001 recentemente riscattato dal Venezia dalla Juventus e destinato a essere uno dei giocatori più seguiti nelle prossime settimane di mercato.

L’impressione è che l’imminente apertura ufficiale della finestra estiva possa imprimere una forte accelerazione alle trattative già avviate. Il Palermo vuole arrivare all’inizio del ritiro con una rosa il più possibile definita e competitiva. Per questo motivo, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza è pronta ad aumentare il ritmo delle operazioni per consegnare a Inzaghi una squadra costruita per recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie B.