Giornale di Sicilia: “Palermo, mercato al decollo: Joronen vicino al sì, rinforzi in difesa e a centrocampo”

Manca una settimana all’apertura ufficiale della sessione estiva di mercato e il Palermo è pronto a entrare nella fase decisiva della propria programmazione. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Osti ha già tracciato le linee guida delle operazioni che dovranno consegnare a Inzaghi una rosa il più possibile completa già in vista dell’inizio del ritiro precampionato.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le priorità del club riguardano principalmente le corsie difensive, il centrocampo e il reparto offensivo. Parallelamente proseguono anche i lavori sul fronte dei rinnovi contrattuali, con particolare attenzione alla situazione di Joronen. Il portiere finlandese è vicino alla permanenza in rosanero e, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’intesa per il prolungamento del contratto sarebbe ormai in fase avanzata.





Uno dei reparti destinati a essere maggiormente ritoccati è quello degli esterni difensivi. Per la fascia destra resta vivo l’interesse per Cassandro, reduce dall’esperienza al Catanzaro ma di proprietà del Como. Sul versante mancino, invece, il Palermo continua a seguire con attenzione Cocchi dell’Inter e Di Mario dell’Entella. Entrambi rappresentano profili giovani e di prospettiva, perfettamente in linea con la strategia societaria orientata a investire su calciatori in grado di garantire rendimento immediato e crescita futura. Lo conferma ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che evidenzia come il club stia puntando su elementi con importanti margini di sviluppo.

Anche il centrocampo sarà interessato da interventi significativi. L’obiettivo della dirigenza è inserire almeno uno o due elementi capaci di aumentare qualità, esperienza e soluzioni tattiche a disposizione di Inzaghi. In cima alla lista resta Nahuel Estevez, considerato uno dei principali obiettivi per la mediana rosanero. Molto apprezzato è anche Hernani, centrocampista brasiliano che continua a raccogliere consensi all’interno dell’area tecnica del Palermo.

Discorso differente riguarda invece Alessandro Romano. Il talento classe 2006 di proprietà della Roma continua a essere monitorato con grande interesse, ma la sua eventuale acquisizione rappresenterebbe soprattutto un investimento in ottica futura. Per il Palermo, infatti, l’operazione avrebbe un valore strategico che andrebbe oltre le esigenze immediate della prima squadra, confermando una politica sempre più attenta alla valorizzazione dei giovani prospetti.