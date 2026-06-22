Giornale di Sicilia: “Big, vincenti e giovani: quanta concorrenza per Inzaghi”

La nuova Serie B sta prendendo forma e promette di essere una delle più competitive degli ultimi anni. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il mosaico delle panchine non è ancora del tutto completato, ma il quadro che emerge evidenzia un campionato ricco di allenatori di spessore e società intenzionate a lottare per i vertici della classifica.

In questo contesto il Palermo riparte da Filippo Inzaghi, una delle certezze della categoria. Secondo l’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero potrà beneficiare della continuità garantita dalla permanenza sulla stessa panchina per il secondo anno consecutivo, fattore che potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto a molte concorrenti. Tuttavia, pensare che questo basti per conquistare la promozione sarebbe riduttivo, perché la concorrenza si annuncia particolarmente agguerrita.





Tra le principali rivali del Palermo figurano innanzitutto le tre squadre retrocesse dalla Serie A. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la Cremonese ha deciso di confermare Giampaolo, il Verona ha riportato Baroni sulla propria panchina mentre il Pisa ha convinto Bianco a tornare sui suoi passi dopo l’esperienza vincente al Monza. Tre scelte tecniche che testimoniano ambizioni importanti e che rappresentano un chiaro segnale per tutte le pretendenti alla promozione.

Il livello delle panchine resta elevato anche tra le altre formazioni della categoria. Nell’approfondimento firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia trovano spazio le scommesse rappresentate da Galloppa al Modena, Turati al Catanzaro e Corradi alla Sampdoria, ma anche le scelte di maggiore esperienza come Nesta all’Avellino, Cioffi alla Carrarese e Calabro al Padova. Operazioni che dimostrano la volontà di numerosi club di alzare il proprio livello competitivo.

Le neopromosse, invece, hanno scelto la strada della continuità, confermando gli allenatori protagonisti della promozione. Una decisione che potrebbe rivelarsi vincente soprattutto se supportata da campagne acquisti all’altezza delle aspettative. Per questo motivo, conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il prossimo campionato si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare, con il Palermo chiamato a fare la differenza non soltanto attraverso la qualità della rosa ma anche grazie alle idee tattiche e alla personalità del proprio allenatore.