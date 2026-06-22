Giornale di Sicilia: “Palermo, un’altra star in città”

La Sicilia si conferma sempre più una delle destinazioni preferite del jet set internazionale. Come racconta il Giornale di Sicilia, l’arrivo di Sir Paul McCartney ha immediatamente acceso curiosità e indiscrezioni, alimentando una vera e propria caccia alla leggenda dei Beatles tra Palermo, Sciacca e le località più esclusive dell’Isola.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’ex Beatle sarebbe atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino per poi lasciare rapidamente lo scalo a bordo di due minivan insieme alla moglie Nancy Shevell. A rendere ancora più intrigante la vicenda è stato il successivo decollo di un elicottero privato diretto verso il Verdura Resort di Sciacca, particolare che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi sulla destinazione finale del celebre musicista britannico.





Il passaggio di McCartney arriva in un’estate che vede la Sicilia sempre più protagonista del turismo di lusso internazionale. Il Giornale di Sicilia ricorda come nelle ultime settimane l’attenzione mediatica fosse già stata catturata dalle nozze dell’attore Callum Turner e della popstar Dua Lipa, celebrate tra alcune delle location più prestigiose dell’Isola. Le immagini condivise dalla cantante sui social hanno ulteriormente rafforzato l’immagine della Sicilia come meta privilegiata per eventi esclusivi e vacanze di alto profilo.

A rendere ancora più affascinante il mistero legato a McCartney è il massimo riserbo che circonda il suo soggiorno. L’unica conferma ufficiale, sottolinea il Giornale di Sicilia, è rappresentata dalla fotografia pubblicata dall’account Instagram dell’aeroporto di Palermo, nella quale il musicista posa sorridente insieme al personale dello scalo, indossando un abbigliamento casual e il caratteristico cappello Panama che da tempo accompagna le sue apparizioni pubbliche.

Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c’è anche quella di una possibile visita all’amico Mick Jagger, che starebbe trascorrendo un periodo di vacanza nella zona di Noto. Tuttavia nessuna conferma è arrivata in tal senso e il riserbo resta assoluto. Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come nei porti turistici della zona siano attualmente ormeggiati diversi yacht di lusso, elemento che potrebbe suggerire ulteriori spostamenti lungo le coste siciliane.

Non è escluso che il viaggio possa essere legato anche a una celebrazione personale. Lo scorso 18 giugno McCartney ha compiuto 84 anni e, proprio nelle ultime settimane, ha festeggiato il successo del suo diciottesimo album solista, The Boys of Dungeon Lane, già in vetta alle classifiche britanniche. Tra i brani più apprezzati del disco figura Home to Us, primo duetto ufficiale con l’altro ex Beatle Ringo Starr.

Per il momento restano soltanto supposizioni. Una certezza però c’è: la presenza di una delle più grandi icone della musica mondiale ha nuovamente acceso i riflettori internazionali sulla Sicilia, sempre più al centro degli itinerari scelti dalle celebrità di tutto il mondo.