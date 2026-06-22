Giornale di Sicilia: “Palermo, un’altra star in città”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 071730

La Sicilia si conferma sempre più una delle destinazioni preferite del jet set internazionale. Come racconta il Giornale di Sicilia, l’arrivo di Sir Paul McCartney ha immediatamente acceso curiosità e indiscrezioni, alimentando una vera e propria caccia alla leggenda dei Beatles tra Palermo, Sciacca e le località più esclusive dell’Isola.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’ex Beatle sarebbe atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino per poi lasciare rapidamente lo scalo a bordo di due minivan insieme alla moglie Nancy Shevell. A rendere ancora più intrigante la vicenda è stato il successivo decollo di un elicottero privato diretto verso il Verdura Resort di Sciacca, particolare che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi sulla destinazione finale del celebre musicista britannico.


Il passaggio di McCartney arriva in un’estate che vede la Sicilia sempre più protagonista del turismo di lusso internazionale. Il Giornale di Sicilia ricorda come nelle ultime settimane l’attenzione mediatica fosse già stata catturata dalle nozze dell’attore Callum Turner e della popstar Dua Lipa, celebrate tra alcune delle location più prestigiose dell’Isola. Le immagini condivise dalla cantante sui social hanno ulteriormente rafforzato l’immagine della Sicilia come meta privilegiata per eventi esclusivi e vacanze di alto profilo.

A rendere ancora più affascinante il mistero legato a McCartney è il massimo riserbo che circonda il suo soggiorno. L’unica conferma ufficiale, sottolinea il Giornale di Sicilia, è rappresentata dalla fotografia pubblicata dall’account Instagram dell’aeroporto di Palermo, nella quale il musicista posa sorridente insieme al personale dello scalo, indossando un abbigliamento casual e il caratteristico cappello Panama che da tempo accompagna le sue apparizioni pubbliche.

Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c’è anche quella di una possibile visita all’amico Mick Jagger, che starebbe trascorrendo un periodo di vacanza nella zona di Noto. Tuttavia nessuna conferma è arrivata in tal senso e il riserbo resta assoluto. Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come nei porti turistici della zona siano attualmente ormeggiati diversi yacht di lusso, elemento che potrebbe suggerire ulteriori spostamenti lungo le coste siciliane.

Non è escluso che il viaggio possa essere legato anche a una celebrazione personale. Lo scorso 18 giugno McCartney ha compiuto 84 anni e, proprio nelle ultime settimane, ha festeggiato il successo del suo diciottesimo album solista, The Boys of Dungeon Lane, già in vetta alle classifiche britanniche. Tra i brani più apprezzati del disco figura Home to Us, primo duetto ufficiale con l’altro ex Beatle Ringo Starr.

Per il momento restano soltanto supposizioni. Una certezza però c’è: la presenza di una delle più grandi icone della musica mondiale ha nuovamente acceso i riflettori internazionali sulla Sicilia, sempre più al centro degli itinerari scelti dalle celebrità di tutto il mondo.

Altre notizie

Screenshot 2026-06-19 091240

Calcio italiano in lutto: è morto Igor Protti, aveva 58 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-13 064627

Giornale di Sicilia: “Palermo. Scavo danneggia la condotta, mezza città resta a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
a310e34f-ac18-4a08-9c3d-af11fbdc98c5

Meno di un giorno all’inizio del mondiale stakanovista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-09 143243

Balzaretti e Abbagnato, nozze bis a Palermo: una storia d’amore nata negli anni d’oro rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
HKItbPYWMAAcmKm

Repubblica: “Dua Lipa dice bye bye a Palermo. Ora la città aspetta il regalo: Turner vuole destinarlo allo sport”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 072613

Giornale di Sicilia: “Aerei militari nei cieli di Palermo, paura tra i cittadini: erano le prove per la Festa della Marina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Dua Lipa, la festa è finita. Il sindaco: «Indotto da 268milioni. Spot incredibile per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
resizer (2)

La lunga festa di Dua Lipa: «Liti sul matrimonio, ma ignoriamo la violenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 072125

Repubblica: “Dua Lipa dice sì a Bagheria. Festa da sogno tra Elton John, vip e un ritorno milionario per Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Caso Telegraph, Lagalla: «Danno all’immagine di Palermo e della Sicilia»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
Immagine

“Dua Lipa nel covo della Mafia”, bufera sul Telegraph. Schifani: «Pretendiamo delle scuse»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
HKFVuuSXUAEwO5W

Repubblica: “Proteste e piume di struzzo. Dua Lipa divide Palermo «Non siamo il suo salotto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-22 071730

Giornale di Sicilia: “Palermo, un’altra star in città”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
5919833184

Corriere dello Sport: “Italia, Mancini in pole per il ritorno. La Figc prepara il nuovo corso azzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
f31d1dad4b

Corriere dello Sport: “Lecce, attacco nel mirino. Cagliari e Genoa protagonisti del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
3f50fecd79

Corriere dello Sport: “Bari, rivoluzione Marino. In Serie C continua il valzer delle panchine”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
eb18d48661

Corriere dello Sport: “Serie B, portieri, panchine e mercato: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026