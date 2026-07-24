Binda: “Bari pronto alla riammissione in Serie B. Esposto contro la Juve Stabia”

Si accende il caso Juve Stabia e ad alimentare il dibattito è Nicola Binda. Attraverso un post pubblicato sui social, il giornalista della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla vicenda che coinvolge il club campano e sull’esposto presentato dal Bari, evidenziando gli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane.

Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, il caso è attualmente all’attenzione sia della Procura Federale sia della nuova Commissione che ha preso il posto della Covisoc, la stessa che aveva inizialmente dato il via libera all’iscrizione della Juve Stabia.





Il nodo centrale, spiega Binda, riguarda l’eventuale utilizzo dei presunti crediti d’imposta fasulli contestati alla proprietà nell’ambito di una vicenda risalente a tre anni fa.

«Quello che va accertato è se la Juve Stabia ha utilizzato o meno i crediti d’imposta fasulli per iscriversi o no», scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport.

La Commissione avrebbe nel frattempo chiesto all’Agenzia delle Entrate una verifica successiva al primo via libera concesso all’iscrizione. L’esito degli accertamenti sarà poi trasmesso alla Procura Federale, che sta portando avanti le proprie indagini.

Binda sottolinea che il punto decisivo resta uno soltanto: quei crediti sono stati utilizzati per completare l’iscrizione al campionato oppure erano stati già impiegati in altre operazioni?

Lo scenario prospettato è pesantissimo. «Se fossero serviti per l’iscrizione della Juve Stabia, allora questa verrebbe annullata con relativa riammissione del Bari (e di un’altra squadra in C, e via via a scendere)», scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport.

Infine, Binda richiama l’attenzione anche sui tempi della vicenda. «Siamo al 24 luglio, tra un mese sono già partiti i campionati, la tempistica mette un po’ di preoccupazione», conclude nel suo intervento.

Al momento non sono state assunte decisioni definitive: gli accertamenti sono ancora in corso e sarà l’esito delle verifiche a chiarire se esistano o meno i presupposti per eventuali provvedimenti sportivi.