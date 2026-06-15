“Palermo 125”, nuova tappa per la mostra dedicata alla storia rosanero

La mostra “Palermo 125” si prepara a una nuova tappa espositiva nel suggestivo chiostro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”.

L’iniziativa prosegue il suo percorso dopo l’esordio in Piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama Garibaldi, in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario del club, e dopo le successive esposizioni ospitate ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot e al Molo Trapezoidale.





Per questa nuova edizione, il percorso sarà ulteriormente arricchito grazie all’inserimento di documenti, cimeli e materiali inediti provenienti dal Palermo Museum e dalla Biblioteca, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire testimonianze esclusive legate alla storia rosanero e all’evoluzione dello Stadio Renzo Barbera.