Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

Dopo la retrocessione in Serie B della passata stagione, il Pisa sta vivendo una fase di rivoluzione in vista del prossimo campionato cadetto. Tra i nomi in uscita troviamo senza dubbio quello di Michael Aebischer, che ha già annunciato che saluterà la Toscana.

Secondo quanto riportato da “CalcioPisa”, sono tantissimi i club interessati al centrocampista e che seguono da vicino l’evolversi della situazione. Tre club di Serie A sono infatti pronti a darsi battaglia per il classe 97′: Cagliari, Genoa e Sassuolo. Sirene anche dalla Germania per Aebischer, che è finito nel mirino di Ausburg e Amburgo.



