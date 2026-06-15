Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

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Dopo la retrocessione in Serie B della passata stagione, il Pisa sta vivendo una fase di rivoluzione in vista del prossimo campionato cadetto. Tra i nomi in uscita troviamo senza dubbio quello di Michael Aebischer, che ha già annunciato che saluterà la Toscana.

Secondo quanto riportato da “CalcioPisa”, sono tantissimi i club interessati al centrocampista e che seguono da vicino l’evolversi della situazione. Tre club di Serie A sono infatti pronti a darsi battaglia per il classe 97′: Cagliari, Genoa e Sassuolo. Sirene anche dalla Germania per Aebischer,  che è finito nel mirino di Ausburg e Amburgo.


 

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