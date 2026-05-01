Corriere dello Sport: “Caso arbitri, la difesa di Rocchi: Doveri e Colombo tra i migliori, scelte tecniche”

L’inchiesta sugli arbitri continua a far discutere, ma emergono elementi che potrebbero ridimensionare il quadro accusatorio. Come riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la posizione di Gervasoni e Rocchi si inserisce in un contesto tecnico ben definito, supportato anche dal Manuale VAR, che prevede interventi del supervisore in caso di «eventi eccezionali» nell’applicazione del protocollo. Un dettaglio che, come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, potrebbe offrire una chiave di lettura diversa rispetto alle accuse.

Altro punto centrale riguarda le designazioni di Doveri e Colombo, finite sotto la lente degli inquirenti. Secondo quanto evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, i dati tecnici raccontano una realtà diversa: Doveri, ritenuto “sgradito”, ha chiuso la stagione al primo posto nella graduatoria arbitrale, mentre Colombo, considerato “gradito”, si è piazzato quarto. Due arbitri stabilmente nella top five, dunque, scelti nelle fasi più delicate del campionato proprio per il loro rendimento.





Le designazioni nelle ultime giornate confermano questa linea. Come ricostruisce Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, Doveri è stato impiegato in tre gare decisive per Europa e salvezza, oltre a un ruolo VAR in un’altra sfida chiave. Anche Colombo è stato scelto in partite ad alta tensione, come quelle legate alla corsa salvezza e agli equilibri di vertice. Una gestione che, secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, risponde a criteri tecnici e non a logiche di favore.

Anche la presunta “combine” legata a San Siro trova una smentita nei fatti. Dopo il 2 aprile, data indicata come snodo dell’indagine, Doveri ha arbitrato Parma-Inter ed è stato designato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Un elemento che, come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, contraddice l’ipotesi di una sua esclusione dalle gare dei nerazzurri.

Infine, i numeri rafforzano ulteriormente questa tesi. Colombo, indicato come arbitro “gradito”, ha diretto l’Inter una sola volta dopo quella data, nella sconfitta contro il Bologna. Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la realtà è che le designazioni vengono ponderate anche per tutelare gli arbitri, garantendo loro le migliori condizioni per operare nelle partite più complesse.