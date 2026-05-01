Corriere dello Sport: “Caso arbitri, la difesa di Rocchi: Doveri e Colombo tra i migliori, scelte tecniche”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo sampdoria 1-1 (14) doveri segre henry

L’inchiesta sugli arbitri continua a far discutere, ma emergono elementi che potrebbero ridimensionare il quadro accusatorio. Come riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la posizione di Gervasoni e Rocchi si inserisce in un contesto tecnico ben definito, supportato anche dal Manuale VAR, che prevede interventi del supervisore in caso di «eventi eccezionali» nell’applicazione del protocollo. Un dettaglio che, come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, potrebbe offrire una chiave di lettura diversa rispetto alle accuse.

Altro punto centrale riguarda le designazioni di Doveri e Colombo, finite sotto la lente degli inquirenti. Secondo quanto evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, i dati tecnici raccontano una realtà diversa: Doveri, ritenuto “sgradito”, ha chiuso la stagione al primo posto nella graduatoria arbitrale, mentre Colombo, considerato “gradito”, si è piazzato quarto. Due arbitri stabilmente nella top five, dunque, scelti nelle fasi più delicate del campionato proprio per il loro rendimento.


Le designazioni nelle ultime giornate confermano questa linea. Come ricostruisce Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, Doveri è stato impiegato in tre gare decisive per Europa e salvezza, oltre a un ruolo VAR in un’altra sfida chiave. Anche Colombo è stato scelto in partite ad alta tensione, come quelle legate alla corsa salvezza e agli equilibri di vertice. Una gestione che, secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, risponde a criteri tecnici e non a logiche di favore.

Anche la presunta “combine” legata a San Siro trova una smentita nei fatti. Dopo il 2 aprile, data indicata come snodo dell’indagine, Doveri ha arbitrato Parma-Inter ed è stato designato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Un elemento che, come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, contraddice l’ipotesi di una sua esclusione dalle gare dei nerazzurri.

Infine, i numeri rafforzano ulteriormente questa tesi. Colombo, indicato come arbitro “gradito”, ha diretto l’Inter una sola volta dopo quella data, nella sconfitta contro il Bologna. Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la realtà è che le designazioni vengono ponderate anche per tutelare gli arbitri, garantendo loro le migliori condizioni per operare nelle partite più complesse.

Altre notizie

image-06 miccoli

Miccoli: «La mia vita tra errori e ripartenze. Palermo? Un pezzo di cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
corona9

Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo, può giocarsela fino alla fine. È l’anno giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
rocchi

Repubblica: “Intercettazioni Rocchi, accuse su designazioni: nel mirino i contatti con l’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

L’ex agente di Grosso: «Fabio è un predestinato, allenatore alla Fabregas»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Nuovo-progetto-2023-06-21T123718.397-830x625

Elezioni FIGC, Malagò in pole: «Scelta condivisa da calciatori e tecnici»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
gianluca-rocchi

Rocchi rompe il silenzio: «Lavoro con trasparenza, nessun problema sull’inchiesta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Gennaro Gattuso (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Panchina Torino. Gattuso in pole per la prossima stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Daniele De Rossi

De Rossi: «Palermo era un big, oggi l’obiettivo è la continuità come Atalanta e Bologna»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
0lcihpP7

Caos Arbitri, Gervasoni interrogato oggi: «Risponderò alle domande»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
daniele-doveri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Inchiesta arbitri, nodo designazioni: Colombo e Doveri sotto la lente”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Gazzetta dello Sport: “Presidenza FIGC, Aic e Aiac decisivi: Malagò avanti, Abete in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (34) gyasi

Palermo-Catanzaro LIVE: segui la diretta minuto per minuto dal Barbera

Katia Virzì Maggio 1, 2026
palermo padova 1-0 (112) veroli

Palermo-Catanzaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
image-06 miccoli

Miccoli: «La mia vita tra errori e ripartenze. Palermo? Un pezzo di cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
corona9

Il Mattino: “Corona lancia la bomba: «Una nuova Calciopoli, coinvolti anche Napoli e Conte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026