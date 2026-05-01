Giornale di Sicilia: “Palermo, con il Catanzaro è un antipasto dei playoff”

Palermo-Catanzaro è una sfida dal peso relativo in classifica, ma con uno sguardo che va ben oltre i novanta minuti. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si tratta di un vero e proprio antipasto playoff, considerando la concreta possibilità che le due squadre possano ritrovarsi di fronte in semifinale. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come entrambe le formazioni siano già proiettate verso gli spareggi, con l’obiettivo di arrivarci nella miglior condizione possibile.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la priorità del Palermo in questo finale di stagione è mantenere lo slancio, affrontando prima il Catanzaro e poi il Venezia, prima di concentrare tutte le energie sui playoff. Un percorso che passa inevitabilmente dal “Barbera”, dove i rosanero continuano a esprimere il meglio del proprio rendimento. I numeri parlano chiaro e, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, un altro successo interno rafforzerebbe ulteriormente la convinzione che il Palermo, davanti al proprio pubblico, possa giocarsela con chiunque.





Il Catanzaro, tra l’altro, è una delle poche squadre ad aver battuto i rosanero in stagione, ma in un momento di difficoltà per gli uomini di Inzaghi. Oggi il contesto è diverso: il Palermo arriva con maggiore fiducia, nonostante il recente pareggio contro la Reggiana abbia chiuso definitivamente le porte alla promozione diretta.

Proprio quella gara, però, ha evidenziato alcune difficoltà offensive. Come osserva Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra ha faticato a concretizzare le occasioni, un limite già emerso anche in precedenza e che dovrà essere corretto in vista degli spareggi. Le sfide contro Catanzaro e Venezia serviranno proprio per ritrovare continuità sotto porta e consolidare i meccanismi difensivi, con una retroguardia che resta tra le migliori della Serie B.

Inzaghi apporterà alcune modifiche senza stravolgere l’assetto. Il tecnico punterà su un mix tra titolari e seconde linee, con l’obiettivo di gestire energie e diffide senza perdere competitività. Pohjanpalo sarà ancora il riferimento offensivo, Ranocchia garantirà equilibrio in mezzo al campo, mentre Joronen è favorito tra i pali. In difesa, Bani dovrebbe tornare al centro, affiancato da Magnani e dall’ex Veroli.

A centrocampo spazio a Giovane accanto a Ranocchia, con Rui Modesto adattato sulla corsia sinistra al posto di Augello e Pierozzi confermato a destra. Sulla trequarti, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, toccherà a Johnsen e Gyasi, con Vasic pronto a subentrare. Per il norvegese, ancora a secco, sarà un’occasione importante per rilanciarsi in vista dei playoff.