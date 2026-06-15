Giornale di Sicilia: “Palermo, Marin si complica: prende quota l’opzione Estevez”

Il mercato del Palermo continua a muoversi su più fronti, ma è soprattutto a centrocampo che potrebbero registrarsi le novità più significative nelle prossime settimane. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le probabili partenze di Blin e Gomes rischiano di modificare profondamente gli equilibri della mediana rosanero, costringendo la dirigenza a individuare nuovi profili in grado di garantire qualità ed esperienza.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi che continua a occupare una posizione di rilievo nelle strategie del Palermo è quello di Marin. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il Pisa, rappresenta da tempo uno degli obiettivi più apprezzati dalla società. Tuttavia, nelle ultime settimane diversi club stranieri hanno intensificato i contatti con il giocatore, rendendo l’operazione più complessa rispetto a quanto ipotizzato inizialmente.





Proprio per questo motivo, spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, potrebbe guadagnare terreno la candidatura di Estevez. Anche il centrocampista argentino è in scadenza di contratto, in questo caso con il Parma, e rappresenta una soluzione che il Palermo sta valutando con crescente attenzione per rinforzare il reparto.

Tra i profili seguiti con maggiore interesse figura inoltre Alessandro Romano. Il talentuoso centrocampista classe 2006 della Roma è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano e, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha effettuato più di una valutazione sul suo conto. L’ostacolo principale resta però la richiesta economica del club giallorosso, che valuta il giocatore tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Nelle riflessioni della dirigenza continua a trovare spazio anche la pista che conduce a Trimboli del Mantova. Il centrocampista resta tra i profili monitorati per ampliare le opzioni a disposizione di Filippo Inzaghi in vista della prossima stagione.

Non soltanto centrocampo. Anche il reparto offensivo è destinato a essere oggetto di valutazioni approfondite. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Moreo continua a figurare nella lista degli attaccanti seguiti dal Palermo. Un’eventuale operazione per il giocatore, tuttavia, verrebbe sviluppata separatamente rispetto alle altre strategie studiate per rinforzare il fronte offensivo rosanero.