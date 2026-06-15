Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia agli esterni per il 4-3-3 di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo frosinone 2-0 (1) osti

Il nuovo Palermo prende forma attorno alle idee tattiche di Filippo Inzaghi. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, una delle priorità individuate dalla dirigenza riguarda il rafforzamento degli esterni offensivi, elementi destinati a rivestire un ruolo centrale nel sistema di gioco che il tecnico intende sviluppare durante la prossima stagione.

Con il passaggio al 4-3-3, sottolinea il Giornale di Sicilia, il club rosanero è orientato a inserire almeno due attaccanti esterni capaci di garantire imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno. L’obiettivo è individuare profili in grado di interpretare al meglio il ruolo di ala moderna, partendo larga per poi accentrarsi e creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri.


Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, particolare attenzione viene riservata alla ricerca di un calciatore mancino da schierare sulla corsia destra. Una caratteristica ritenuta fondamentale per il nuovo assetto tattico, poiché consentirebbe all’esterno offensivo di rientrare sul piede forte e rendersi pericoloso sia in fase di conclusione sia nella rifinitura dell’azione.

Il mercato è ancora nella fase iniziale e molte operazioni restano legate a sondaggi e valutazioni preliminari. Tuttavia, come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, il Palermo sembra pronto ad accelerare nelle prossime settimane per trasformare gli interessamenti in trattative concrete e consegnare a Inzaghi una rosa sempre più vicina alle sue richieste.

L’impressione, secondo il Giornale di Sicilia, è che la società voglia arrivare all’inizio della preparazione estiva con una struttura già definita nei suoi elementi principali, così da permettere al tecnico di lavorare fin da subito sui nuovi meccanismi tattici e sulle soluzioni che dovranno accompagnare la squadra nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

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