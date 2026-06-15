Giornale di Sicilia: “Lupo promuove Inzaghi: «Il Palermo ha fatto la scelta più giusta»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
lupo

Il Palermo riparte da Filippo Inzaghi e, secondo Fabio Lupo, la decisione della società rappresenta una garanzia per il futuro. Nell’intervista rilasciata a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, l’ex direttore sportivo rosanero ha analizzato la stagione appena conclusa e le prospettive del club in vista del prossimo campionato di Serie B.

Parlando delle squadre che hanno ottenuto i migliori risultati nell’ultimo torneo, Lupo ha spiegato a Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia quali siano stati gli elementi determinanti: «Quest’anno come non mai hanno avuto la meglio le squadre che hanno sin da subito trovato una vera identità tecnico-tattica e di idee. Il Venezia aveva una sua filosofia, così come il Frosinone e il Monza stesso, per non parlare delle sorprese Catanzaro e Juve Stabia. Insomma, la Serie B ha premiato le squadre che volevano giocare in una determinata maniera».


Analizzando il rendimento dei rosanero, l’ex dirigente ha individuato alcuni aspetti che hanno frenato il percorso della squadra. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Lupo ritiene che il Palermo non sia riuscito a sfruttare pienamente il proprio potenziale: «I rosanero hanno pagato, a mio avviso, quella consapevolezza di essere forti che spesso magari si è trasformata in presunzione che gli ha impedito di vincere partite che erano già chiuse perdendo punti importanti».

Per il futuro, però, l’ex direttore sportivo vede con favore la scelta di affidare la panchina a Filippo Inzaghi. Nell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, Lupo non ha nascosto il proprio apprezzamento per la decisione del club: «È la scelta più giusta. Inzaghi in questa categoria è una garanzia e ha sempre fatto bene, compresa la scorsa stagione dove ha comunque fatto un buon campionato. Inzaghi sa dove intervenire e ripartendo da lui il Palermo ha fatto la scelta giusta. L’organico è già di primissimo livello. Probabilmente servirà qualche giocatore in più nelle rotazioni di una rosa che in un campionato così lungo dovrà per forza ruotare».

Un altro tema affrontato durante il colloquio con Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia riguarda la valorizzazione dei giovani. Secondo Lupo, la Serie B continua a rappresentare un campionato capace di lanciare talenti importanti: «Liberali, Favasuli e Cacciamani sono solamente esempi di giovani che sono usciti fuori da una categoria spesso sottovalutata. La Serie B propone sempre giocatori interessanti, bisogna avere il coraggio di metterli dentro anche in Serie A e di puntarci».

Infine, uno sguardo al prossimo campionato, che si preannuncia particolarmente equilibrato. L’ex ds rosanero invita a non fermarsi ai pronostici e a prestare attenzione anche alle neopromosse e alle piazze storiche: «Ogni domenica la grande può perdere contro la piccola, nulla è scontato. In questo momento è presto per dire chi può essere favorito, poi è chiaro che chi scende dalla A può avere più vantaggi economici o di organico. Ma occhio a Vicenza, Benevento, Arezzo o anche Ascoli, che hanno identità e storia alle spalle importanti».

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