Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, tre nomi per la panchina: Di Benedetto, Lisuzzo e Pagana”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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L’Athletic Club Palermo continua a lavorare sotto traccia per programmare la prossima stagione. Come racconta Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, dopo la separazione consensuale con Emanuele Ferraro, la dirigenza nerorosa è impegnata nella scelta del nuovo allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di un’annata conclusa con il quarto posto nel girone I di Serie D.

Secondo quanto riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il direttore generale Giorgio Perinetti e il direttore sportivo Giampiero Clemente stanno valutando con attenzione diversi profili, senza lasciarsi condizionare dalla necessità di chiudere rapidamente la scelta. L’obiettivo del club è individuare il tecnico più adatto al progetto, limitando al massimo il rischio di errori in una decisione considerata strategica per il futuro.


Come evidenzia Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, l’identikit del nuovo allenatore è già stato delineato. L’Athletic intende mantenere una filosofia di gioco offensiva e propositiva, basata sul possesso palla e sulla ricerca costante dell’iniziativa. Allo stesso tempo, la società sarebbe orientata verso un profilo capace di garantire maggiore flessibilità tattica rispetto al recente passato, adattando modulo e soluzioni alle caratteristiche degli avversari.

Tra i candidati seguiti con maggiore attenzione figura Stefano Di Benedetto. L’ex tecnico della Primavera del Palermo predilige il 4-2-3-1 e negli ultimi anni ha maturato esperienze significative nei settori giovanili di Parma e Sampdoria, distinguendosi soprattutto nel lavoro di crescita e valorizzazione dei giovani talenti. L’ultima esperienza professionale è stata alla Spal.

Nella lista dei possibili successori di Ferraro trova spazio anche Andrea Lisuzzo. Come sottolinea Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il tecnico condivide l’impostazione tattica del 4-2-3-1 e nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Leonardo Menichini al Pontedera, dopo un percorso sviluppato prevalentemente nel settore giovanile dell’Empoli.

Più esperto della categoria è invece Giuseppe Pagana. L’allenatore ennese rappresenta una candidatura differente rispetto alle altre, essendo maggiormente legato al 4-3-1-2 a rombo utilizzato anche da Ferraro nell’ultima stagione. Nel corso della sua carriera ha guidato diverse realtà importanti della Serie D, tra cui Troina, Siracusa, Rotonda, Enna, Paternò e Acireale, costruendo una solida conoscenza del campionato.

Come conclude Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, non sono escluse soluzioni provenienti anche da fuori regione. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per individuare il nuovo allenatore chiamato a guidare l’Athletic Club Palermo nella stagione 2026-2027.

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