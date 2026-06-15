Giornale di Sicilia: “Palermo, la difesa prende forma: il punto sul mercato”

Il Palermo entra nella fase più calda della programmazione estiva con l’obiettivo di mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una rosa sempre più vicina alle richieste tecniche del nuovo allenatore. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nonostante manchino ancora due settimane all’apertura ufficiale del mercato, la dirigenza rosanero è già al lavoro per accelerare le operazioni sia in entrata che in uscita.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le cessioni avranno un peso determinante nella costruzione del nuovo Palermo. Alcune operazioni potrebbero infatti trasformarsi in preziose contropartite tecniche per favorire determinati affari, mentre altre consentirebbero di incrementare ulteriormente il budget a disposizione della società, aggiungendosi alle risorse già messe sul tavolo dalla proprietà.





Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il reparto difensivo rappresenta uno dei settori sui quali il club sta concentrando maggiore attenzione. Sulla fascia destra continua a occupare una posizione di rilievo il nome di Tommaso Cassandro, esterno di proprietà del Como che resta uno dei profili più graditi per rinforzare la corsia rosanero.

Sul lato sinistro, invece, il Palermo mantiene vivo l’interesse per Matteo Cocchi. Il giovane talento dell’Inter è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama italiano e, come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la concorrenza di altri club rende l’operazione tutt’altro che semplice. Nonostante ciò, il Palermo continua a monitorare con attenzione gli sviluppi legati al futuro del laterale nerazzurro.

Anche il centro della difesa resta sotto osservazione. La società sta valutando l’inserimento di un difensore mancino che possa rappresentare una soluzione sia per il presente sia in prospettiva futura. Tra i profili seguiti con maggiore interesse figura Bonfanti dell’Atalanta, calciatore che risponde alle caratteristiche individuate dalla dirigenza per completare il reparto arretrato.

L’impressione è che il Palermo stia lavorando contemporaneamente su più tavoli per arrivare preparato ai primi giorni della sessione estiva. La priorità resta quella di consegnare a Inzaghi una squadra competitiva già nelle prime settimane di preparazione, con l’obiettivo di costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di promozione in Serie A.