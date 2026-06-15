Giornale di Sicilia: “Palermo, il tempo delle riflessioni è finito: ora servono rinforzi e certezze”

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è già iniziato e il Palermo non può permettersi di perdere altro tempo sul mercato. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, fra poche settimane si aprirà ufficialmente la finestra per il deposito dei contratti e tra meno di un mese la squadra raggiungerà la Val Gardena per il ritiro estivo agli ordini di Filippo Inzaghi.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la prudenza adottata finora dalla dirigenza rosanero è comprensibile. Evitare valutazioni gonfiate e richieste fuori mercato rappresenta una necessità, soprattutto considerando che la presenza del City Football Group porta spesso club e procuratori a ritenere il Palermo una società con disponibilità economiche illimitate. Tuttavia, il tempo delle valutazioni deve presto lasciare spazio alle operazioni concrete.





Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi ha già indicato alla società le proprie priorità tecniche. L’allenatore ha consegnato la lista dei profili ritenuti funzionali al progetto e adesso si attende il passaggio dalla fase esplorativa a quella operativa. L’obiettivo è consegnare al tecnico una rosa il più possibile definita già per l’inizio del ritiro estivo.

La necessità di accelerare nasce anche dalla prevista evoluzione tattica della squadra. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia spiega infatti che il nuovo Palermo dovrebbe lavorare principalmente sul 4-3-3, senza escludere l’utilizzo del 4-2-3-1 come variante durante la stagione. Un cambiamento che richiede interpreti adatti e un mercato costruito seguendo esigenze ben precise.

Chi osserva il Palermo dall’esterno ritiene che l’organico attuale sia già competitivo e necessiti soltanto di qualche correttivo. L’analisi proposta da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia è invece differente: per compiere il salto di qualità servirebbero almeno tre innesti di spessore destinati a diventare titolari, preferibilmente provenienti dalla Serie A, oltre a cinque o sei elementi tra giocatori di categoria e giovani prospetti per aumentare profondità e alternative all’interno della rosa.

A rendere ancora più complessa la situazione ci sono le operazioni in uscita che il Palermo dovrà gestire nelle prossime settimane. Tra cessioni, trattative in entrata e concorrenza delle altre pretendenti alla promozione, il rischio è quello di arrivare in ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata.

Per questo motivo, i semplici sondaggi e i contatti preliminari non bastano più. Il Palermo è chiamato a trasformare gli interessamenti in vere trattative e, possibilmente, nei primi annunci ufficiali. Un segnale atteso anche dai tifosi rosanero, che nonostante l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro hanno continuato a sostenere con entusiasmo squadra e società.