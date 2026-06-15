Mantova, Piccoli: «Con Rinaudo avevamo visioni diverse. Brutti ha capito cosa bisogna fare qua»

Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, ha spiegato i motivi dell’addio dell’ex direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, commentando anche la scelta di Brutti come nuovo ds.

«Il motivo che ha portato al divorzio con Rinaudo, che pure ci aveva salvato da una situazione drammatica, è che voleva massima operatività – ha dichiarato Piccoli – ma il mio pensiero è diverso e qui non si può fare»





Il presidente biancorosso ha poi aggiunto: «Mantova è una piazza piccola con margini di crescita e deve avere una conduzione famigliare. Per questo abbiamo scelto questo tipo di gestione per cercare di crescere ancora, pur in un contesto complicato come quello della B»

Infine, sul nuovo ds: «Brutti lo conosco da anni, ha sempre operato in categorie minori e nello scouting al Verona. È un giovane con visione e ha capito cosa bisogna fare a Mantova, lavora a stretto contatto con Modesto, sta nascendo un bel percorso perché sono piena sintonia»