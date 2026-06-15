Mantova, Piccoli: «Con Rinaudo avevamo visioni diverse. Brutti ha capito cosa bisogna fare qua»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Filippo-Piccoli (1)

Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, ha spiegato i motivi dell’addio dell’ex direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, commentando anche la scelta di Brutti come nuovo ds.

«Il motivo che ha portato al divorzio con Rinaudo, che pure ci aveva salvato da una situazione drammatica, è che voleva massima operatività – ha dichiarato Piccoli – ma il mio pensiero è diverso e qui non si può fare»


Il presidente biancorosso ha poi aggiunto: «Mantova è una piazza piccola con margini di crescita e deve avere una conduzione famigliare. Per questo abbiamo scelto questo tipo di gestione per cercare di crescere ancora, pur in un contesto complicato come quello della B»

Infine, sul nuovo ds: «Brutti lo conosco da anni, ha sempre operato in categorie minori e nello scouting al Verona. È un giovane con visione e ha capito cosa bisogna fare a Mantova, lavora a stretto contatto con Modesto, sta nascendo un bel percorso perché sono piena sintonia»

 

Altre notizie

e1e70c28c5c76facc6738596e926abed-93866-oooz0000

Cesena, giorni decisivi tra iscrizione e scelta del nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 084448

Pisa e Palermo su Di Mario, l’Entella fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
mota

Tuttosport: “Il Palermo su Dany Mota. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
baroni-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Serie B, nove panchine ancora da assegnare. Verona avanti con Baroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Gazzetta dello Sport: “Serie B 2026-2027, calendario a fine luglio. Debutto il 22 agosto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
c76668aa39

Corriere dello Sport: “Galloppa al Modena, il nuovo corso parte dai giovani. Avellino, Samp e Pisa protagonisti del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
patti

Ascoli, Patti celebra la promozione: «Frutto di una catena umana straordinaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
1599038843400.jpg--e_a_bari_romairone_prepara_colpi_grossi

Juve Stabia, continua la ricerca del nuovo ds: spunta anche Romairone

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Hellas Verona and Roma - Serie A Enilive 2025/2026

Verona, il Torino insiste: oltre a Montipò piace anche l’esterno Belghali

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
peghin

Padova, Peghin: «Saremo molto più ambiziosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Il Cagliari guarda in B: non solo Suslov per il centrocampo, piace anche Aebischer del Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026

Ultimissime

Filippo-Piccoli (1)

Mantova, Piccoli: «Con Rinaudo avevamo visioni diverse. Brutti ha capito cosa bisogna fare qua»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
e1e70c28c5c76facc6738596e926abed-93866-oooz0000

Cesena, giorni decisivi tra iscrizione e scelta del nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
181803510-2ccff57a-1ae1-4579-9654-e334cdabac42

Pro Vercelli, UFFICIALE: arriva Bonera come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 123217

Ex rosa, UFFICIALE: Gazzi è il nuovo team manager del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026